Болельщикам «Салавата Юлаева» запретили размахивать флагами в Магнитогорске

Перед началом хоккейного матча «Салават Юлаев» - «Металлург» в Магнитогорске. Случился неприятный инцидент, касающийся болельщиков уфимского клуба. Пресс-аташе «Салавата Юлаева» Руслан Ахмедьянов заявил, что болельщикам уфимской команды запретили пронос флагов на гостевой матч с магнитогорским «Металлургом».
Лидер фанатского движения «Салавата» Эмиль Нафиков попытался, что руководство «Металлурга» и служба безопасности не имеют права нарушать регламент, поэтому уфимцы могут пронести на трибуны 70 флагов. На это он получает ответ: «Нам сказано: не пускать!»
– Непонятная ситуация сейчас происходит. Мы заранее отправили заявку на 70 флагов, два барабаны и пять баннеров. Никакого письменного ответа не было. Мы приехали на игру, взяли все флаги. Выполнили все условия, которые есть в регламенте. Полиция флаги наши проверила, сказала, что всё нормально. Администрация и служба безопасности сказали, что флаги проносить в таком количестве нельзя. Мы попросили объяснить причину, нам её не объяснили. Я всё передал нашему руководству, были какие-то небольшие переговоры. Мы получили отрицательный ответ и вновь без объяснения причин.
В регламенте КХЛ написано, что надо согласовывать количество барабанов заранее. По словам Эмиля Нафикова, представители стадиона сказали, что разрешат уфимцам пронести только один. Позднее после долгих препирательств им разрешили пронести 10 флагов.
- По мне, это цирк. Нас будет 300 человек, будем сидеть на самом верху. Обзор мы никому не закрываем, игре не мешаем. Представляете, как было бы красиво на арене, если бы были и наши флаги, и «Металлурга». «Металлург» – «Салават Юлаев» - это уральская классика, люди ждут эти матчи весь сезон. Неофициально мне сказали, что если мы будем размахивать флагами, то это может не понравится местным болельщикам, - пояснил Эмиль Нафиков.
- Мы с недоумением отнеслись к запрету на пронос флагов на трибуны «Металлург-Арены». Зачем ущемлять интересы болельщиков, которые приехали за сотни километров, чтобы поддержать любимую команду? И это далеко не первый такой факт, который не красит хозяев. Наш клуб всегда будет защищать интересы многотысячной армии болельщиков, а также всех команд, потому что мы хоть и носим разные цвета, но нас объединяет любовь к хоккею. Ждём всех на «Уфа-Арене» и обещаем не считать флаги или оценивать громкость барабанов, - прокомментировал происшедшее ппресс-аташе «Салавата Юлаева» Руслан Ахмедьянов.