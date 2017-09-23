Болельщикам «Салавата Юлаева» запретили размахивать флагами в Магнитогорске

- Мы с недоумением отнеслись к запрету на пронос флагов на трибуны «Металлург-Арены». Зачем ущемлять интересы болельщиков, которые приехали за сотни километров, чтобы поддержать любимую команду? И это далеко не первый такой факт, который не красит хозяев. Наш клуб всегда будет защищать интересы многотысячной армии болельщиков, а также всех команд, потому что мы хоть и носим разные цвета, но нас объединяет любовь к хоккею. Ждём всех на «Уфа-Арене» и обещаем не считать флаги или оценивать громкость барабанов, - прокомментировал происшедшее ппресс-аташе «Салавата Юлаева» Руслан Ахмедьянов.