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Региональных чиновников обяжут сдавать экзамены

22 сентября 2017, 17:52
Чиновники российских регионов, которые участвуют в реализации приоритетных правительственных проектов, должны будут сдавать экзамены по проектному управлению.

О том, что чиновники будут экзаменовать сообщает газета «Известия» со ссылкой на департамент проектной деятельности кабмина.

- По словам директора Центра проектного менеджмента РАНХиГС Олега Билева, экзамен будет представлять собой тестирование в письменной и электронной форме — чиновник в назначенный день должен будет явиться в класс РАНХиГС и пройти тест, - говорится в сообщении. - На его выполнение отведен один час. Тест будет считаться пройденным при 65% правильных ответов. При этом необходимое количество набранных баллов будет зависеть от проектной роли чиновника.

Первыми сертификацию пройдут чиновники Белгородской области - они сдадут экзамен до конца сентября. Всего будут проходить представители всех 85 субъектов, включая вице-губернаторов. Чиновников, которые не пройдут тестирование, отправят на пересдачу. В противном случае будет поставлен вопрос об их дальнейшем участии в приоритетных проектах.

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#Новости#Чиновник#Наталья Кузнецова#Политика
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