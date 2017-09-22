Региональных чиновников обяжут сдавать экзамены

О том, что чиновники будут экзаменовать сообщает газета «Известия» со ссылкой на департамент проектной деятельности кабмина.
- По словам директора Центра проектного менеджмента РАНХиГС Олега Билева, экзамен будет представлять собой тестирование в письменной и электронной форме — чиновник в назначенный день должен будет явиться в класс РАНХиГС и пройти тест, - говорится в сообщении. - На его выполнение отведен один час. Тест будет считаться пройденным при 65% правильных ответов. При этом необходимое количество набранных баллов будет зависеть от проектной роли чиновника.
Первыми сертификацию пройдут чиновники Белгородской области - они сдадут экзамен до конца сентября. Всего будут проходить представители всех 85 субъектов, включая вице-губернаторов. Чиновников, которые не пройдут тестирование, отправят на пересдачу. В противном случае будет поставлен вопрос об их дальнейшем участии в приоритетных проектах.