«Дело не в Хамитове, а в том, что будет после него»: итоги и уроки митинга

Накануне в Уфе завершился уже второй митинг Конгресса башкирского народа (КБН) за отставку Рустэма Хамитова. Мероприятие собрало несколько меньше людей, чем в предыдущий раз, и имело иные последствия.
«Все это может привести к народному сопротивлению»
Примечательно, что сам глава республики на время митингов в Уфе взял отпуск. Во время первого митинга за отставку, который собрал от 800 до 1000 человек, глава региона находился с рабочим визитом в Кыргызстане.
Соорганизатор митинга Рамиля Саитова рассказала Медиакорсеть, что власти республики тем самым буквально «стравили полицию и людей».
- Весь накопившийся негатив, направленный в сторону руководства республики, путем каких-то интриг правительство обрушило на полицейских. Что мешало властям пригласить нас, организаторов митинга, для беседы, предложить другое место, дату доля проведения митинга? - задается вопросом Саитова. -
По словам исполнительного директора Конгресса башкирского народа Валиахмета Бадретдинова, арест их не пугает.
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Мы защищаем свои права и у нас есть право на свободу собраний и митингов. Задержания людей говорят о том, что власть боится своего народа. Нам хотят показать такой акт устрашения. Я думаю, все это может привести к народному сопротивлению
, - сказал Валиахмет Бадретдинов.
Напомним, что Медиакорсеть вела прямую трансляцию с места событий.
«Кремль не любит делать работу за других»
Политолог Алексей Трегубов сравнил часть башкирской оппозиции, вышедшей накануне на митинги, с ирландским движением «Шинн Фейн» (название ряда ирландских политических организаций, ведущих своё происхождение от одноименной левой националистической партии, созданной в 1905 г. Артуром Гриффитом — прим.ред.).
- КБН - база для формирования широкой коалиции разочарованных в Хамитове гражданских активистов. И внезапно окрепший за один митинг «Башкорт» - надеюсь, его не доведут «умелыми» действиями технологов «асадуллинского» призыва до состояния Ирландской республиканской армии.
В том и в другом случае - уловки вместо политики могут только временное решение. Несмотря на все попытки представить активных башкир маргиналами, они, наученные горьким опытом фальшь-политики 90-х, выработали мудрость притягивать людей не по национальному признаку, а по социальному.
Кроме того, все очевидней, что обострение языковой темы - это лишь попадание в оголенный нерв кариеса башкирской политики. В любом случае, это уже все меньше напоминает игры заговорщиков, больше - реальную политику, может быть, впервые за башкирскую политисторию.
Уловками и запретами ее можно только подстегнуть, обозначая манипулятивную сущность деятельности тукаевских мыслителей.Семилетнее отсутствие диалога с башкирской элитой невозможно закрыть за счет ресурса силовиков или попыток втянуть федеральный центр в свои неудачи, - резюмирует эксперт.
Политолог Аббас Галлямов признается, что «не в восторге от того, как власти относятся к жителям региона, вся вина которых заключается в том, что им не нравится Хамитов».
- С другой стороны, ничего другого никто и не ожидал. Общеизвестно, что нынешний глава региона - чемпион в деле расхождения между словом и делом и все его разговоры о демократии - не более, чем пустая демагогия. Критики он абсолютно не выносит.
МВД - федеральная структура и Хамитову не подчиняется. Тот факт, что с протестующими в этот раз обошлись жёстче, чем в первый, говорит о том, что изменилась федеральная установка. Поняв, что Хамитов сам не справляется, федералы решили его поддержать. Все-таки приближаются президентские выборы. Думаю, эта поддержка дорого обойдётся Хамитову. Кремль не любит делать за губернаторов их работу.
«Протестное движение будет только радикализироваться»
О последствиях задержаний рассказал Медиакорсети общественный деятель, экс-председатель Всемирного курултая башкир Азамат Галин.
- Думаю, в следующий раз на подобных несанкционированных актах будут еще более тяжелые последствия. По факту, власти сами создают условия для радикализации настроений. Они молчат, не представляют площадку, как положено по закону, сгоняют на холод детей, которые не понимают, что происходит.
Напомним, что вчера перед началом митинга у Дома профсоюзов организаторы Рамиль Рахматов и Рамиля Саитова столкнулись с тем, что на якобы заявленной ими площадке проводился детский праздник с участием ростовых кукол. Таким образом, членам КБН пришлось сагитировать людей идти в другое место.
Политолог, заместитель Руководителя аппарата Общественной палаты РБ Дмитрий Казанцев утверждает, что митинг 21 сентября показал спад протестной активности, а в задержаниях его участников и составлении протоколов не стоит искать никакой политической подоплеки.
- Башкирские общественники, серьезно подняв для себя общую планку, сами же не сумели ее преодолеть, собрав впоследствии не более 500-700 участников.
16 сентября спикеры от национальных организаций сфокусировали внимание именно на остром вопросе изучения родных и неродных языков на примере башкирского языка как второго государственного. А вот 21 сентября организаторы своими руками «размыли» протестную повестку, персонифицируя всю проблематику исключительно на главе Башкирии и добавив к поднятым вопросам сферу экологии и спорта, которые в республике у большинства граждан значительных нареканий не вызывают.
Говоря о наказаниях в отношении организаторов протестных митингов 16 и 21 сентября, ровно как и их временном задержании, считаю, что в этом не стоит искать политической подоплеки. Стражи порядка действовали в соответствии с зафиксированным нарушениями законодательства о проведении митингов, раз митинги не были согласованы властями, они признавались незаконными. Вместе с тем, полагаю, что защита своих прав в суде наиболее разумный подход непосредственно самих организаторов митингов.
«Башкирия задает тренд в протестном настроении»
Политтехнолог Сергей Маркелов рассказал Медиакорсети, что во всех регионах страны наблюдается протестная активность, при этом Башкирия в этом плане задает тренд.
У людей, как говорится, накопилось. В каждом регионе картинка разная, в республике протестные настроения связаны с многонациональным населением. Причина одна — замалчивание властью проблем, недоделанность решений главы республики. Мелкие нерешенные проблемы рождают большие.
Отмечу, что нацтема в регионах серьезно мониторится в Кремле. Она в приоритете у федералов. Другое дело, что она будет «спускаться» вниз. Тогда у регионов будет 2 сценария — либо рассказать правду и попросить помощи, а значит, признать собственную неспособность управления властью, либо признать, что ничего такого на самом деле не происходит - «ну, вышло пару человек на улицы».
По опыту могу сказать, что в регионах по большей части выбирают второй сценарий. И это достаточно неэффективное такое решение, - рассуждает Маркелов.
По словам политтехнолога, «дело вовсе не в Хамитове, а в том, что после него останется».
- Система думает о том, как договориться с определенными кандидатурами. Как только появится окончательный шорт-лист претендентов, политическая судьба Хамитова сразу будет решена.
Медиакорсеть следит за развитием событий.