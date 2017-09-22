«Дело не в Хамитове, а в том, что будет после него»: итоги и уроки митинга

Говоря о наказаниях в отношении организаторов протестных митингов 16 и 21 сентября, ровно как и их временном задержании, считаю, что в этом не стоит искать политической подоплеки. Стражи порядка действовали в соответствии с зафиксированным нарушениями законодательства о проведении митингов, раз митинги не были согласованы властями, они признавались незаконными. Вместе с тем, полагаю, что защита своих прав в суде наиболее разумный подход непосредственно самих организаторов митингов.