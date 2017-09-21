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Рустэм Хамитов взял отпуск на время митингов в Башкирии

21 сентября 2017, 17:07
В пресс-службе Белого дома информацию об этом фактически подтвердили.

Как стало известно Медиакорсети, Рустэм Хамитов находится в отпуске. В пресс-службе Белого дома информацию об этом фактически подтвердили. На наш вопрос о том, сможем ли мы получить официальный ответ по поводу предстоящих рабочих встреч Хамитова, нам дали понять, что их в скором времени не ожидается.

Отметим, что в отпуске также находится пресс-секретарь главы республики Фанур Ягафаров.

Напомним, что сегодня, 21 сентября в Уфе пройдет митинг партии "Патриотов России" и уже второй митинг за отставку Рустэма Хамитова. МВД по РБ уже предупредили его организаторов о последствиях противоправных действий на несанкционированном митинге. Между тем, сами организаторы, среди которых журналист Рамиль Рахматов, член Конгресса башкирского народа, юрист Рамиля Саитова и активистка движения «Антикроношпан» Вера Попова, акцию несанкционированной не считают. Они ссылаются на то, что в течение трех календарных дней они не получили из Белого дома никакого комментария по проведению их митинга.

Также добавим, что во время первого митинга Конгресса башкирского народа за отставку Рустэма Хамитова сам глава республики находился с рабочим визитом в Киргизии. Последняя рабочая встреча у главы была накануне — Хамитов встретился с председателем Совета директоров холдинга JVP Виктором Пичуговым.

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#Новости#Надежда Валитова#Политика
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