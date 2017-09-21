Рустэм Хамитов взял отпуск на время митингов в Башкирии

Напомним, что сегодня, 21 сентября в Уфе пройдет митинг партии "Патриотов России" и уже второй митинг за отставку Рустэма Хамитова. МВД по РБ уже предупредили его организаторов о последствиях противоправных действий на несанкционированном митинге. Между тем, сами организаторы, среди которых журналист Рамиль Рахматов, член Конгресса башкирского народа, юрист Рамиля Саитова и активистка движения «Антикроношпан» Вера Попова, акцию несанкционированной не считают. Они ссылаются на то, что в течение трех календарных дней они не получили из Белого дома никакого комментария по проведению их митинга.