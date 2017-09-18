Митинг в защиту башкирского: «раскачивание лодки» или реакция молодёжи?

Первый открытый протест произошел в 2009 году, когда сторонники добровольного изучения татарского языка в Казани начали обращать на проблему внимание властей, но встречали непонимание на местном уровне. Ситуация в Татарстане и Башкортостане была несколько схожа. Начались митинги и пикеты. Затем появились случаи, когда противников обязательного изучения татарского языка стали привлекать к ответственности по суду. В 2012-1013 гг. в Татарстане случились две такие истории: «дело Павла Хотулева» (его осудили по 282-й статье на 180 тысяч рублей штрафа) и «дело Виктории Можаровой» — матери двух подростков, которая переехала жить в Нижнекамск и не хотела, чтобы ее дети-подростки, прежде не знавшие язык, учили татарский, просто потому, что они его не изучали с 1 класса. Был суд, который в итоге встал на защиту директора школы и женщину даже пытались лишить родительских прав за то, что она якобы не дает своим детям полного образования с обязательным изучением татарского языка.