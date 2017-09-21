На организаторов митинга за отставку Хамитова составили протокол

Как сообщает наш корреспондент с места событий, сам митинг обошелся без каких-либо провокаций, однако в начале его участники столкнулись с тем, что их место у Дома профсоюзов было связано с детским праздником. Любопытно, что организаторы мероприятия заявили Рамилю Рахматову, что праздник был заявлен с 7 утра до 19.00 вечера.