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На организаторов митинга за отставку Хамитова составили протокол

21 сентября 2017, 20:12
Буквально несколько минут назад в Уфе недалеко от площади Дома профсоюзов завершился второй митинг за отставку главы республики.

На организаторов митинга за отставку Рустэма Хамитова — известного журналиста, членов Конгресса башкирского народа Рамиля Рахматова и юриста Рамилю Саитову составили протокол об административном нарушении за организацию несанкционированного митинга.

Буквально несколько минут назад в Уфе недалеко от площади Дома профсоюзов завершился митинг за отставку главы республики. Медиакорсеть вела прямую трансляцию. При этом подписание акта прошло в спокойной обстановке. Журналист Рамиль Рахматов успокаивал участников митинга тем, что его «никуда не заберут».

Как сообщает наш корреспондент с места событий, сам митинг обошелся без каких-либо провокаций, однако в начале его участники столкнулись с тем, что их место у Дома профсоюзов было связано с детским праздником. Любопытно, что организаторы мероприятия заявили Рамилю Рахматову, что праздник был заявлен с 7 утра до 19.00 вечера.

По некоторым данным, второй митинг за отставку собрал меньше народу, чем первый. Ранее в МВД по РБ предупредили о последствиях противоправных действий на несанкционированном мероприятии.

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