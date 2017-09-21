На организаторов митинга за отставку Хамитова составили протокол

На организаторов митинга за отставку Рустэма Хамитова — известного журналиста, членов Конгресса башкирского народа Рамиля Рахматова и юриста Рамилю Саитову составили протокол об административном нарушении за организацию несанкционированного митинга.
Буквально несколько минут назад в Уфе недалеко от площади Дома профсоюзов завершился митинг за отставку главы республики. Медиакорсеть вела прямую трансляцию. При этом подписание акта прошло в спокойной обстановке. Журналист Рамиль Рахматов успокаивал участников митинга тем, что его «никуда не заберут».
Как сообщает наш корреспондент с места событий, сам митинг обошелся без каких-либо провокаций, однако в начале его участники столкнулись с тем, что их место у Дома профсоюзов было связано с детским праздником. Любопытно, что организаторы мероприятия заявили Рамилю Рахматову, что праздник был заявлен с 7 утра до 19.00 вечера.
По некоторым данным, второй митинг за отставку собрал меньше народу, чем первый. Ранее в МВД по РБ предупредили о последствиях противоправных действий на несанкционированном мероприятии.