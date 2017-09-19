В Уфе ищут 24-летнего парня, который ушел из дома и пропал

В уфимских группах соцсетей опубликовано тревожное сообщение о поисках 24-летнего Дениса Чикина. Сообщение опубликовал друг пропавшего парня Владислав Галат.
Известно, что Денис Чикин примерно в 14 часов 11 сентября вышел из дома в районе Черниковки и до сих пор не вернулся.
У парня есть особые приметы – три татуировки: вокруг бицепса на одной руке набита фотопленка, на ребрах – слон, а на спине – человечек.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении Дениса, просят срочно позвонить по телефону:
8927 339 38 37, или 02.