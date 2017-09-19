mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе ищут 24-летнего парня, который ушел из дома и пропал

19 сентября 2017, 12:29
Молодой человек не выходит на связь с 11 сентября.

В уфимских группах соцсетей опубликовано тревожное сообщение о поисках 24-летнего Дениса Чикина. Сообщение опубликовал друг пропавшего парня Владислав Галат.

Известно, что Денис Чикин примерно в 14 часов 11 сентября вышел из дома в районе Черниковки и до сих пор не вернулся.

У парня есть особые приметы – три татуировки: вокруг бицепса на одной руке набита фотопленка, на ребрах – слон, а на спине – человечек.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Дениса, просят срочно позвонить по телефону:

8927 339 38 37, или 02.

Материалы по теме
В Уфе пропал мужчина по пути на работу
#Новости#Поиски#Татьяна Майорова,#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48