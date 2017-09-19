В Башкирии пенсионеры после пожара остались без дома в канун зимы

Сегодня, 19 сентября, в соцсетях появилось тревожное сообщение с просьбой оказать поддержку семье пожилых супругов Кунниковых из поселка Тирлянский Белорецкого района Башкирии.
Пожар произошел 5 января текущего года и в одночасье превратил зажиточную деревенскую семью в бездомных людей. Огонь безжалостно уничтожил жилой дом, два легковых автомобиля – ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, баню, дровяник и три сарая. Погибли две коровы, сто куриц. Пожар успел также повредить летнюю кухню, гараж и теплицу.
Сейчас супруги тратят свою пенсию на то, чтобы снимать жилье.
- Местная власть помощь оказывать не торопится, поэтому просим помощи у Вас, неравнодушные люди. Любая помощь будет важна! – обратилась к пользователям соцсетей автор сообщения Мария Иколаева.
Номер карты и счета она не написала, чтобы избежать действий со стороны мошенников. Если кто-то готов помочь пострадавшим от пожара супругам, можно связаться с Любовью Владимировной Кунниковой по телефону: 8-962-527-82-84.