В Башкирии пенсионеры после пожара остались без дома в канун зимы

Пожар произошел 5 января текущего года и в одночасье превратил зажиточную деревенскую семью в бездомных людей. Огонь безжалостно уничтожил жилой дом, два легковых автомобиля – ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, баню, дровяник и три сарая. Погибли две коровы, сто куриц. Пожар успел также повредить летнюю кухню, гараж и теплицу.