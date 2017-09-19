mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии пенсионеры после пожара остались без дома в канун зимы

19 сентября 2017, 18:09
В огне сгорел жилой дом и все хозяйство пожилых супругов.

Сегодня, 19 сентября, в соцсетях появилось тревожное сообщение с просьбой оказать поддержку семье пожилых супругов Кунниковых из поселка Тирлянский Белорецкого района Башкирии.

Пожар произошел 5 января текущего года и в одночасье превратил зажиточную деревенскую семью в бездомных людей. Огонь безжалостно уничтожил жилой дом, два легковых автомобиля – ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, баню, дровяник и три сарая. Погибли две коровы, сто куриц. Пожар успел также повредить летнюю кухню, гараж и теплицу.

Сейчас супруги тратят свою пенсию на то, чтобы снимать жилье.

- Местная власть помощь оказывать не торопится, поэтому просим помощи у Вас, неравнодушные люди. Любая помощь будет важна! – обратилась к пользователям соцсетей автор сообщения Мария Иколаева.

Номер карты и счета она не написала, чтобы избежать действий со стороны мошенников. Если кто-то готов помочь пострадавшим от пожара супругам, можно связаться с Любовью Владимировной Кунниковой по телефону: 8-962-527-82-84.

Материалы по теме
В Башкирии пожар оставил семью без ничего
#Новости#Помощь населению#Татьяна Майорова,#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48