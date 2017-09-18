В Башкирии осудят бывшего инспектора ДПС за взятку с пьяного водителя

В Белебевском районе Башкирии прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 38-летнего бывшего инспектора ДПС, который обвиняется в получении взятки.
Как следует из материалов дела, сотрудник ГИБДД попал в поле зрения управления собственной безопасности в июне текущего года. Тогда он остановил автомобиль марки «ВАЗ 21093», за рулем которого находился нетрезвый мужчина. Вдобавок выяснилось, что транспортное средство не было застраховано.
Чтобы избежать медицинского освидетельствования и наказания, водитель предложил полицейскому взятку в 15 тысяч рублей. И тот согласился на незаконное предложение.
При получении части оговоренной суммы в размере 10 тысяч рублей инспектор был задержан с поличным. Обвиняемый уже признал вину в совершении преступления.
Уголовное дело направлено в Белебеевский городской суд для рассмотрения по существу.