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В Башкирии осудят бывшего инспектора ДПС за взятку с пьяного водителя

18 сентября 2017, 12:38
Бывший страж порядка был задержан с поличным при получении 10 тысяч рублей.

В Белебевском районе Башкирии прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 38-летнего бывшего инспектора ДПС, который обвиняется в получении взятки.

Как следует из материалов дела, сотрудник ГИБДД попал в поле зрения управления собственной безопасности в июне текущего года. Тогда он остановил автомобиль марки «ВАЗ 21093», за рулем которого находился нетрезвый мужчина. Вдобавок выяснилось, что транспортное средство не было застраховано.

Чтобы избежать медицинского освидетельствования и наказания, водитель предложил полицейскому взятку в 15 тысяч рублей. И тот согласился на незаконное предложение.

При получении части оговоренной суммы в размере 10 тысяч рублей инспектор был задержан с поличным. Обвиняемый уже признал вину в совершении преступления.

Уголовное дело направлено в Белебеевский городской суд для рассмотрения по существу.

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