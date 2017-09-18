В Башкирии осудят бывшего инспектора ДПС за взятку с пьяного водителя

Как следует из материалов дела, сотрудник ГИБДД попал в поле зрения управления собственной безопасности в июне текущего года. Тогда он остановил автомобиль марки «ВАЗ 21093», за рулем которого находился нетрезвый мужчина. Вдобавок выяснилось, что транспортное средство не было застраховано.