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УРАЛСИБ снизил размер минимального первоначального взноса по ипотеке до 15%

18 сентября 2017, 09:40
Банк УРАЛСИБ снизил до 15% размер минимального первоначального взноса по программе приобретения квартир на первичном рынке жилья.

При этом отменено требование по обязательному страхованию ответственности заёмщика. Новые условия действуют для всех категорий клиентов, кроме индивидуальных предпринимателей.

Для получения ипотечного кредита достаточно обратиться в ближайшее отделение Банка, заполнить заявление-анкету на кредит и предоставить минимальный комплект документов.

Ипотека является одним из ключевых продуктов ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Заемщикам Банк предлагает комфортные условия ипотечного кредитования. С 21 августа были снижены процентные ставки по всей линейке жилищных кредитов, а максимальный срок кредита увеличен до 30 лет.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями ипотечного кредитования можно в офисах и Центрах ипотечного кредитования Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка .

Справка:

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings,

«B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 августа 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 278 точек продаж, 1 497 банкоматов, 524 платежных терминала и 23 462 POS-терминала.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.

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#Новости#Надежда Валитова#Общество
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