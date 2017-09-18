УРАЛСИБ снизил размер минимального первоначального взноса по ипотеке до 15%

При этом отменено требование по обязательному страхованию ответственности заёмщика. Новые условия действуют для всех категорий клиентов, кроме индивидуальных предпринимателей.
Для получения ипотечного кредита достаточно обратиться в ближайшее отделение Банка, заполнить заявление-анкету на кредит и предоставить минимальный комплект документов.
Ипотека является одним из ключевых продуктов ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Заемщикам Банк предлагает комфортные условия ипотечного кредитования. С 21 августа были снижены процентные ставки по всей линейке жилищных кредитов, а максимальный срок кредита увеличен до 30 лет.
Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями ипотечного кредитования можно в офисах и Центрах ипотечного кредитования Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка .
Справка:
Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings,
«B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 августа 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 278 точек продаж, 1 497 банкоматов, 524 платежных терминала и 23 462 POS-терминала.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.