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В Уфе дирижер Владимир Спиваков предсказал победу «Салавата Юлаева»

17 сентября 2017, 13:21
У маэстро есть все шансы стать новым талисманом самого известного башкирского хоккейного клуба.

Вчера, 16 сентября, любопытное происшествие случилось во время телеэфира канала БСТ.

Во время беседы с корреспондентом телеканала БСТ Владимир Спиваков предсказал, что башкирская команда одолеет соперника – клуб «Спартак» с разницей в одно очко. Именно так и случилось.

После этого болельщики «Салавата Юлаева» то ли в шутку, то ли всерьез предложили провозгласить маэстро Спивакова талисманом команды, который будет регулярно предсказывать результаты спортивных встреч башкирских хоккеистов.

Мнение Владимира Спивакова по этому поводу пока неизвестно.

Напомним, известный дирижер вчера провел символическое вбрасывание в начале игры.

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