В Уфе дирижер Владимир Спиваков предсказал победу «Салавата Юлаева»

Вчера, 16 сентября, любопытное происшествие случилось во время телеэфира канала БСТ.
Во время беседы с корреспондентом телеканала БСТ Владимир Спиваков предсказал, что башкирская команда одолеет соперника – клуб «Спартак» с разницей в одно очко. Именно так и случилось.
После этого болельщики «Салавата Юлаева» то ли в шутку, то ли всерьез предложили провозгласить маэстро Спивакова талисманом команды, который будет регулярно предсказывать результаты спортивных встреч башкирских хоккеистов.
Мнение Владимира Спивакова по этому поводу пока неизвестно.