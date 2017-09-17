В Башкирии двое подростков погибли в ДТП на мопеде

Вчера, 16 сентября, серьезное ДТП произошло на улице Советской в селе Аскино. Об этом сообщили в программе «Дорожный патруль».
По данным программы, два 14-летних мальчика катались на мопеде по улице. Разогнавшись до высокой скорости, они внезапно врезались в прицеп, который оставил на дороге местный автомобилист.
Известно, что у водителя произошло ЧП – лопнуло колеса прицепа, и он отправился домой за запаской. По его словам, мужина понадеялся, что на освещенной фонарями дороге за несколько минут с прицепом ничего не произойдет. Однако этого времени хватило, чтобы два школьники врезались в прицеп и погибли от полученных травм.
Обстоятельства происшедшего ДТП уточняются.