В Башкирии заблокировали более тысячи сайтов из-за пропаганды наркотиков

Установлено, что на двух сайтах была опубликована информация о продаже и способах изготовления наркотических веществ. Согласно Федеральному закону «О наркотических средствах и психотропных веществах» пропаганда наркотиков, направленная на распространение сведений об их приобретении и использовании, запрещена.