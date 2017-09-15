В Башкирии заблокировали более тысячи сайтов из-за пропаганды наркотиков

Дюртюлинская межрайонная прокуратура проверила соблюдение законодательства о противодействии распространению наркотиков.
Установлено, что на двух сайтах была опубликована информация о продаже и способах изготовления наркотических веществ. Согласно Федеральному закону «О наркотических средствах и психотропных веществах» пропаганда наркотиков, направленная на распространение сведений об их приобретении и использовании, запрещена.
Прокуроры обратилась в суд с требованием признать сведения сайтов запрещенными к распространению, суд согласился с доводами, в настоящее время доступ к этим сайтам ограничен Роскомнадзором.
Всего в Башкирии органы прокуратуры в 2017 году выявили свыше трех тысяч подобных сайтов с запрещенной информацией о наркотических средствах. После принятия мер прокурорского реагирования доступ к 1,2 тысячам ресурсов заблокировали.