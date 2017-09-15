Коневод из Башкирии стал послом проекта Google Россия

Проект «Вдали от столиц» представляет собой так называемую карту значимых дел, которые ежедневно творятся за пределами мегаполисов по всей стране. В него включены необычные, общественно значимые и полезные начинания и увлечения, а также каждодневные заботы обычных людей. Среди участников проекта есть, например, молодые художники из Владивостока, украшающие свой город оригинальными арт-объектами, авторы музейно-творческого кластера из Коломны, серфингисты из Камчатки и другие активные россияне.