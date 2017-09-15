Коневод из Башкирии стал послом проекта Google Россия

Житель башкирского города Сибай Денис Умутбаев стал послом проекта «Вдали от столиц», осуществляемого Google Россия, который официально стартовал вчера, 14 сентября. Денис привлек внимание команды проекта Google тем, что разводит лошадей башкирской породы и стремится привлечь внимание к культуре коневодства башкир. Об этом рассказали «Новости Сибая».
«Коневодство – это очень важная и неотъемлемая часть нашей культуры. Я хочу привлечь внимание к башкирской породе, чтобы люди по всему свету узнали о ней», – пояснил Денис Умутбаев.
Для достижения поставленной цели Денис организовал в прошлом году сбор средств на возрождение коневодства на краудфандинговой платформе Planeta.ru. Таким образом у него получилось собрать больше 450 тысяч рублей, на которые Денис хочет пополнить свой табун.
Проект «Вдали от столиц» представляет собой так называемую карту значимых дел, которые ежедневно творятся за пределами мегаполисов по всей стране. В него включены необычные, общественно значимые и полезные начинания и увлечения, а также каждодневные заботы обычных людей. Среди участников проекта есть, например, молодые художники из Владивостока, украшающие свой город оригинальными арт-объектами, авторы музейно-творческого кластера из Коломны, серфингисты из Камчатки и другие активные россияне.
На сайте проекта пройдет народное голосование за участников.