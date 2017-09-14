«Салават Юлаев» одержал волевую победу в матче с «Торпедо»

Сегодня «Салават Юлаев» провел девятый матч в сезоне, сыграв с нижегородским «Торпедо» на льду «Уфа-Арене».
Уфимская команда пропустила первой. «Торпедо» открыло счет на седьмой минуте первого периода, и счет 1:0 в пользу гостей продержался до третьего периода.
В концовке матча «юлаевцы» сначала отыгрались, а потом и вышли вперед. Шайбы в ворота соперника забили Йоонас Кемппайнен и Линус Умарк.
2:1 – третья подряд победа уфимского клуба.
Следующую игру «СЮ» проведет снова в Уфе против московского «Спартака» 16 сентября в 16.30.