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«Салават Юлаев» одержал волевую победу в матче с «Торпедо»

14 сентября 2017, 21:48
Счет матча – 2:1 в пользу уфимского клуба.

Сегодня «Салават Юлаев» провел девятый матч в сезоне, сыграв с нижегородским «Торпедо» на льду «Уфа-Арене».

Уфимская команда пропустила первой. «Торпедо» открыло счет на седьмой минуте первого периода, и счет 1:0 в пользу гостей продержался до третьего периода.

В концовке матча «юлаевцы» сначала отыгрались, а потом и вышли вперед. Шайбы в ворота соперника забили Йоонас Кемппайнен и Линус Умарк.

2:1 – третья подряд победа уфимского клуба.

Следующую игру «СЮ» проведет снова в Уфе против московского «Спартака» 16 сентября в 16.30.

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