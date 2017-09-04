Когда закрылся банк: что будет с вкладами?

Эксперты finoteka.ru отвечают, что вкладчики в такой ситуации могут вернуть свои сбережения. Причем сделать это нужно обязательно. В российском законе «О страховании вкладов» строго прописано, что, если у банка наступил страховой случай, то государство в обязательном порядке выплачивает его клиентам страховое возмещение, вплоть до 1,4 миллиона рублей. Если сумма на счете больше, то оставшиеся средства можно вернуть уже после ликвидации кредитного учреждения. Юридической процедурой занимается АСВ – Агентство по страхованию вкладов. Сегодня эта организация уже возместила потери миллионам граждан страны.