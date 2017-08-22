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В Башкирии 10 депутатов лишились своих мандатов

22 августа 2017, 11:51
Они нарушили антикоррупционное законодательство.

Прокуратура Благоварского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции, сообщает пресс-служба ведомства. Установлено, что 10 депутатов сельсоветов не отчитались о доходах, расходах и имуществу за 2016 год.

К примеру, депутат совета Кучербаевского сельского поселения, не отразил в справке о доходах наличие у него более 30 гектаров сельскохозяйственных земель с постройками, восьми тракторов и комбайнов. Между тем, в соответствии с законодательством, непредставление депутатами достоверных и полных сведений об имуществе влечет утрату ими своего статуса.

В связи с этим, прокуратура района внесла представления в органы местного самоуправления с требованием рассмотреть вопрос о лишении депутатов мандатов. По результатам рассмотрения актов 10 депутатов прекратили свои полномочия.

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#Новости#Дмитрий Саламатин#Происшествия
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