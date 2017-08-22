В Башкирии 10 депутатов лишились своих мандатов

К примеру, депутат совета Кучербаевского сельского поселения, не отразил в справке о доходах наличие у него более 30 гектаров сельскохозяйственных земель с постройками, восьми тракторов и комбайнов. Между тем, в соответствии с законодательством, непредставление депутатами достоверных и полных сведений об имуществе влечет утрату ими своего статуса.