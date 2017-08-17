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В Башкирии еще в 24 районах введен режим ЧС

17 августа 2017, 17:31
12 июля режим ЧС был введен в 24 районах.

В Башкирии еще в 24 районах введен режим чрезвычайно ситуации из-за переувлажнения почвы и града. Соответствующее распоряжение 15 августа подписал глава региона Рустэм Хамитов. Документ опубликован на официальном интернет портале правовой информации республики. Режим ЧС введен в Абзелиловском, Архангельском, Аургазинском, Баймаксом, Благоварском, Благовещенском, Бураевском, Гафурийском, Дюртюлинском, Илишевском, Калтасинском, Караидельском, Кугарчинском, Куюргазинском, Мелеузовском, Мечетлинском, Миякинском, Салаватском, Стерлитамакском, Татышлинском, Хайбуллинском, Чекмагуевском, Шаранском и Янаульском районом.

Напомним, что 12 июля из-за непогоды режим ЧС был объявлен в 13 районах республики, когда от непогоды пострадали Белебеевский, Буздякский, Бакалинский, Давлекановский, Иглинский, Кармаскалинский, Кушнаренковский, Краснокамский, Нуримановский, Стерлибашевский, Уфимский, Федоровский и Чишминский районы.

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#Новости#Башкирия#Ольга Корзик#Экономика
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