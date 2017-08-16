В Башкирии три директора обманули государство на 40 миллионов, вернув НДС

16 июня 2010 года трое предпринимателей предоставили в налоговый орган подложную декларацию по налогу на добавленную стоимость с указанием суммы, подлежащей возмещению в размере более 26 миллионов рублей по сделке, с тем же объектом недвижимости без фактических последствий продажи. В результате незаконных действий руководителей трех предприятий получен возврат налога на добавленную стоимость в размере 40 миллионов рублей. В ходе следствия удалось выяснить, что ООО «Промреконструкция», и ООО «Спецкомплект» были созданы только для совершения преступления.