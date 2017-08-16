Пропавшую в Башкирии 14-летнюю девочку будут искать в Уфе

Буквально час назад в группе «Поиск детей-Уфа» выложили объявление, в котором призывают неравнодушных граждан встретиться в 16:00 на остановке «Центральный рынок» (в сторону проспекта Октября). Там же добровольцев распределят по точкам, чтобы расклеить объявления с приметами и ориентировками пропавшей девочки. Организаторы просят добровольцев иметь при себе клей «ПВА» и скотч.