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Пропавшую в Башкирии 14-летнюю девочку будут искать в Уфе

16 августа 2017, 12:48
Она пропала в Учалинском районе республики.

В Учалинском районе Башкирии вчера пропала 14-летняя Ляйсан Кашафутдинова. Девочка вышла из дому в посёлке Буйда и пропала.

Буквально час назад в группе «Поиск детей-Уфа» выложили объявление, в котором призывают неравнодушных граждан встретиться в 16:00 на остановке «Центральный рынок» (в сторону проспекта Октября). Там же добровольцев распределят по точкам, чтобы расклеить объявления с приметами и ориентировками пропавшей девочки. Организаторы просят добровольцев иметь при себе клей «ПВА» и скотч.

Павел Нестеров, руководитель общественной организации по поиску детей, сообщил:

- Работы по расклейке объявлений и поиску пропавшей уже начались в отдельных районах города.

#Новости#Дмитрий Саламатин#Общество
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