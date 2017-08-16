Мертвые точки на карте столицы: ТОП-7 уфимских долгостроев

Жилой комплекс «Юл-ай» находится в квартале Айская-Брестсткая и Сун-Ят-Сена. Застройкой данной территории занималась компания ООО «Завод Промсталь» (принадлежит бывшему вице-мэру Уфы Владиславу Никитину). Компания получила право на развитие территории в 2011 году. После назначения на должность нового первого замглавы администрации Уфы Александра Филиппова в конце 2012 года у компании начались проблемы со строительным бизнесом. Тогда городская администрация в судах стала пересматривать сотни договоров аренды на землю. В случае с «Промсталью» администрация пыталась доказать, что у девелопера не было законных оснований для заключения договора развития территории. Несколько домов застройщик все же сдал с задержкой. Сейчас недостроенным является один дом. Сдать дом должны были еще в 2015 году. До сих пор 73 дольщика не могут вселиться в свои квартиры. Сейчас строительные работы не ведутся, так как нет разрешения на строительство.