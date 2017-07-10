В Уфе обманутые пайщики ЖСК «Дуслык-строй» объявили голодовку

В голодовке принимают участие девять человек, в ближайшем времени к ним планируют присоединиться еще трое. Люди расположились в одной из квартир долгостроя на шестом этаже. Здесь голые стены, бетонный пол, стекла практически во всех окнах выбиты. Участники голодовки закрыли полиэтиленом пол и окно, и поставили в комнате пять раскладушек. На стенах они повесили плакаты со своими требованиями. Большой баннер с надписью «голодовка» они также вывесили на фасаде здания.
- Мы полностью отказались от еды, пьем только воду, - рассказала Медиакорсети одна из участниц голодовки Марина Марьянова. – Это крайняя мера, на которую мы вынуждены пойти, так как ничего не помогает. Люди находятся на грани отчаяния и готовы на все. Здесь (в здании долгостроя – прим.ред.) мы планируем находиться и днем, и ночью. Наши близкие нас понимают и одобряют наш действия, так как другого выхода больше нет.
Посредством голодовки пайщики пытаются добиться рассторжения договора аренды с действующим застройщиком - спортивно-реабилитационном центром инвалидов по зрению «Луч». В 2015 году эта организация по договоренности с администрацией города обязалась достроить дом, который изначально планировалось сдать пятью годами ранее. ЖСК «Дуслык-Строй» на вновь собранные с граждан средства за свой счет должен был провести наружные сети. В результате кооператив исполнил свои обязательства, а застройщик нет. Вместо этого «Луч» в это время зарегистрировал на себя право собственности сразу на два объекта незавершенного строительства: на жилой дом и на реабилитационный центр, строительство которого планировалось рядом по проекту. За все это время трижды менялся председатель ЖСК: последний из них, Руслан Закиров, в декабре 2012 года заключил с застройщиков дополнительное инвестсоглашение, согласно которому пайщики должны вносить плату за аренду участка. По уголовным делам в отношении предыдущих двух председателей Валерия Денисова и Разифа Абдрашитова сейчас идут судебные процессы. Сам дом на Кирова сегодня является заброшенной стройкой, которая никем не охраняется.
- Сейчас фонд «Луч» и его руководитель Дементьев делает все, чтобы ЖСК был признан банкротом, на том основании, что мы якобы не доплатили средства по дополнительному инвестсоглашению, - пояснила Марьянова. – Мы можем лишиться последней возможности получить свои квартиры, поэтому будем стоять до последнего.