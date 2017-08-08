В Уфе дольщики ЖК «Юл-ай» провели очередной пикет у Белого дома

- Просим Рустэма Закиевича помочь дольщикам ЖК «Юл-ай». Вынужденно обращаемся к нему, так как в администрации города нам лишь обещают помочь и дальше слов дело не заходит. Мы пропустили уже почти весь строительный сезон! Но разрешение на строительство до сих пор не получили. Сколько можно издеваться над людьми? Нам негде жить. Мы не просим у правительства денег на наш дом, нам не нужен инвестор! Просим Хамитова поручить выдать разрешение на завершение строительства, - сообщила «Медиакорсети» участница пикета Алина Абзалилова.