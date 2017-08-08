В Уфе дольщики ЖК «Юл-ай» провели очередной пикет у Белого дома

Дольщики уфимского жилого комплекса «Юл-ай» в очередной раз провели серию одиночных пикетов у Дома правительства в Уфе. Уже на протяжении нескольких лет они не могут добиться, чтобы застройщику (ООО «Завод Промсталь» - прим ред.) выдали разрешение на строительство жилого дома литер по улице Айская. Сегодня поочередно с плакатами стояли Алина Абзалилова и Наталья Иванова.
- Просим Рустэма Закиевича помочь дольщикам ЖК «Юл-ай». Вынужденно обращаемся к нему, так как в администрации города нам лишь обещают помочь и дальше слов дело не заходит. Мы пропустили уже почти весь строительный сезон! Но разрешение на строительство до сих пор не получили. Сколько можно издеваться над людьми? Нам негде жить. Мы не просим у правительства денег на наш дом, нам не нужен инвестор! Просим Хамитова поручить выдать разрешение на завершение строительства, - сообщила «Медиакорсети» участница пикета Алина Абзалилова.
Напомним, что свои дома дольщики должны были получить еще во втором квартале 2015 года, однако до сих пор въехать в свои дома не могут. Как ранее рассказывали «Медиакорсети» дольщики, построены две секции, одна из которых – десятиэтажная полностью закрыта, а вторая – шестнадцатэтажная, также стоит под крышей, но на двух последних этажах не хватает кирпичной кладки, окон нет, - говорит Алина.
Жилой комплекс «Юл Ай» расположился в квартале Айская-Брестская и Сун-Ят-Сена в Кировском районе Уфы. Застройкой данной территории занимается ООО «Завод Промсталь». В 2011 году компания, которая, по данным «Коммерсанта», принадлежит бывшему вице-мэру Уфы Владиславу Никитину, выиграла право на развитие данной территории. После назначения на должность нового первого замглавы администрации Уфы Александра Филиппова в конце 2012 года, у компании начались проблемы с этим бизнесом. Городская администрация тогда стала пересматривать в арбитражных судах сотни арендных договоров на землю. В данном случае мэрия хотела через суд доказать, что у девелопера «не было законных оснований для заключения договора развития территории». С тех пор и идут судебные тяжбы. Застройщик частично застроил территорию, сдавая дома с задержкой из-за конфликта с мэрией.
В июне этого года Октябрьскиий районный суд Уфы приговорил Никитина к трем с половиной гадом лишения свободы в колонии общего режима. Суд посчитал, что Никитин в 2011 году будучи «должностным лицом» незаконно «в личных интересах» перевел из федеральной собственности в муниципальную земельный участок общей площадью более 170 га стоимостью 896 млн руб., где располагался учебно-спортивный аэродром ДОСААФ. Впоследствии данный участок был выставлен на торги, где его приобрела компания ООО «ПИК «Башкиргражданпроект» за 100 млн руб, а в 2012 права на участок были переданы компании ООО «Завод Промсталь». Директором этой компании являлась родная сестра Никитина Юлия Яковлева.
Никитина арестовали в зале суда. Защита сообщала о планах оспорить это решение, но пока заседание в Верховном суде не назначено.
В апреле этого года из мэрии с формулировкой «за утрату доверия» был уволен Александр Филиппов. Решение об увольнении было принято после заседания комиссии по урегулированию конфликтов у муниципальных служащих. Тогда комиссия пришла к выводу, что Филиппов в 2012 году после нескольких месяцев работы в администрации согласовал выделение компании своей сестры Елены Горской ООО «Энергогазстрой» земельного участка под строительство магазина «О’кей». Об этом он не предупредил своего работодателя.