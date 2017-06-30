В Уфе дольщики микрорайона «Юл Ай» обратились к министру МВД с плакатом

В Уфе вот уже два дня подряд дольщики микрорайона «Юл Ай» пытаются привлечь внимание к своим проблемам. Они считают, что в Уфе при рассмотрении их жалоб «творится беспредел», и хотят рассказать о нем на личном приеме у министра МВД Башкирии. 28 июня ими был организован одиночный пикет напротив здания МВД на улице Ленина, а 29 июня – напротив здания республиканской прокуратуры.
На плакате, с которым одна из дольщиков стояла напротив здания МВД Башкирии, написано: «Хотим прекратить беспредел, но не записывают на прием к министру МВД!».
Одна из дольщиков микрорайона «Юл Ай» пояснила Медиакорсети, что они хотят рассказать министру МВД Башкирии о необоснованном, по их мнению, отказе следователями МВД в возбуждении уголовного дела по фактам воспрепятствования предпринимательской деятельности со стороны должностных лиц администрации Уфы и нанесения ущерба городскому бюджету. Дольщики неоднократно получали в МВД отказ от возбуждения уголовного дела, обжаловали отказы в прокуратуре, которая соглашалась с доводами дольщиков и возвращала их жалобы в МВД. И так в течение двух лет. Последний отказ ими получен в июне 2017 года.
В качестве доводов дольщики приводят факт того, что «решения судов трех судебных инстанций, обязывающих администрацию города предоставить земельные участки (в микрорайоне Юл Ай - прим), администрацией города не исполнялось более девяти месяцев, за злостное уклонение от исполнения судебного решения, вступившего в законную силу, службой судебных приставов на администрацию были наложены и взысканы штрафы на общую сумму 310 000 рублей бюджетных средств».
- Мы пытались записаться на прием к министру 24 июня, но не смогли дозвониться по указанному телефону, - рассказали Медиакорсети. – Звонили непрерывно, в общей сложности было сделано более 200 звонков. А когда удалось дозвониться, это было после 12.00, нам сказали, что запись на прием граждан уже закончена.
По данным редакции, дольщиков все-таки министр принял и пообщался с ними в течение получаса. Он пообещал разобраться в ситуации. И теперь надежды дольщиков связаны с новым министром. Прием граждан прошел вчера и длился около пяти часов.