В Уфе дольщики микрорайона «Юл Ай» обратились к министру МВД с плакатом

Одна из дольщиков микрорайона «Юл Ай» пояснила Медиакорсети, что они хотят рассказать министру МВД Башкирии о необоснованном, по их мнению, отказе следователями МВД в возбуждении уголовного дела по фактам воспрепятствования предпринимательской деятельности со стороны должностных лиц администрации Уфы и нанесения ущерба городскому бюджету. Дольщики неоднократно получали в МВД отказ от возбуждения уголовного дела, обжаловали отказы в прокуратуре, которая соглашалась с доводами дольщиков и возвращала их жалобы в МВД. И так в течение двух лет. Последний отказ ими получен в июне 2017 года.