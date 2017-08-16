Чистка или закономерность: что стоит за новыми отставками команды Хамитова

Напомним, 18 апреля глава администрации Уфы Ирек Ялалов подписал документ об отставке своего первого заместителя в связи с утратой доверия - по рекомендации комиссии, которая рассмотрела письмо главы региона о возможном конфликте интересов чиновника. Филиппов попытался восстановить свою должность в суде с желанием заменить формулировку своего увольнения "в связи с утратой доверия" на "ушел по собственному желанию", но ему это не удалось. Связаны ли как-то все эти отставки между собой и что они говорят о нынешнем состоянии главы республики? Этот вопрос мы задали нашим экспертам.