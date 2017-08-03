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Рустэм Хамитов отправил глав районов Башкирии в поля

3 августа 2017, 10:05
Уборка урожая в Башкирии ежегодно проходит неэффективно, и в этом во многом виноваты главы районов республики, считает глава региона Рустэм Хамитов. Он призвал местные власти "не отсиживаться в конторах", а "ездить, контролировать, объяснять".

Как сообщил министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов на расширенном совещании в Минсельхозе РБ, при уборке урожая ежегодные потери достигают 25 процентов. Основная причина: недостатки организационных процессов – не только в хозяйствах, но и на уровне муниципалитетов.

– Мы оставляем четверть урожая в полях. Где ещё найти отрасль с такими «отходами»? - возмутился в ответ на это Хамитов. - Вы же к урожаю относитесь, как к отходам. Не нужно отсиживаться в конторах, превращаться в офисных работников. От вас зависит энергетика, которая пойдет на сельхозпредприятия. Нужно ездить, контролировать, объяснять. Спрашивать будем с вас.

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#Новости#Башкирия#Урожай#Рустэм Хамитов#Наталья Кузнецова#Политика
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