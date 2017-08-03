Рустэм Хамитов отправил глав районов Башкирии в поля

– Мы оставляем четверть урожая в полях. Где ещё найти отрасль с такими «отходами»? - возмутился в ответ на это Хамитов. - Вы же к урожаю относитесь, как к отходам. Не нужно отсиживаться в конторах, превращаться в офисных работников. От вас зависит энергетика, которая пойдет на сельхозпредприятия. Нужно ездить, контролировать, объяснять. Спрашивать будем с вас.