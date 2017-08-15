В Башкирии глава администрации Сибая Халит Сулейманов ушел в отставку

Халиту Сулейманову 55 лет. С 2008 по 2011 годы он возглавлял администрацию Баймака, а с 2011 - глава администрации Сибая. В сентябре 2010 года на него было возбуждено уголовное дело, его подозревали в превышении должностных полномочий и преднамеренном банкротстве. По материалам следствия, тогда будучи главой Баймака, в феврале 2009 года он передал в безвозмездное пользование все имущество муниципального предприятия «Баймакский водоканал» стоимостью свыше трех миллионов рублей фирме «Водоканал», которую возглавил его знакомый Олег Наздрачев. Государственное предприятие было ликвидировано, оставив после себя только долги. Людям не выплатили зарплату на сумму свыше миллиона рублей, более девяти миллионов рублей не получили пенсионный фонд и налоговые органы, и около пяти миллионов – подрядчики. Но это дело так и не было доведено до логического завершения.