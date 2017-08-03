Бывшему вице-мэру Уфы Филиппову не удалось обжаловать увольнение в суде

Напомним, что в мае этого года Уфимский районный суд уже рассматривал это дело. Тогда суд отказал ему в удовлетворении иска. Но Филиппов с этим решением не согласен. Он считает решение суда необоснованным. Тогда на момент рассмотрения он находился на больничном и не мог присутствовать в зале суда. Его адвокаты заявляли ходатайство об отложении дела, но райсуд его не удовлетворил. Также, как сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан», бывший чиновник считает, что райсуд не дал оценку его доводу о том, что его уволили на основании недоказанных обстоятельств.