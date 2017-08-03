Бывшему вице-мэру Уфы Филиппову не удалось обжаловать увольнение в суде

Сегодня Верховный суд Башкирии приступил к рассмотрению апелляционной жалобы бывшего первого вице-мэра Уфы Александра Филиппова на решение о его увольнении из администрации с формулировкой «за утрату доверия».
Александр Филиппов курировал в мэрии Уфы строительный и земельный блок.
Суд рассматривает жалобу по правилам производства суда первой инстанции.
Бывший вице-мэр просит признать незаконным приказ об его увольнении и восстановить на работе.
Напомним, что в мае этого года Уфимский районный суд уже рассматривал это дело. Тогда суд отказал ему в удовлетворении иска. Но Филиппов с этим решением не согласен. Он считает решение суда необоснованным. Тогда на момент рассмотрения он находился на больничном и не мог присутствовать в зале суда. Его адвокаты заявляли ходатайство об отложении дела, но райсуд его не удовлетворил. Также, как сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан», бывший чиновник считает, что райсуд не дал оценку его доводу о том, что его уволили на основании недоказанных обстоятельств.
В апреле Александра Филиппова уволили из администрации Уфы «в связи с утратой доверия» после заседания комиссии по урегулированию конфликтов у муниципальных служащих. Тогда комиссия пришла к выводу, что Филиппов в 2012 году после нескольких месяцев работы в администрации согласовал выделение компании своей сестры ООО «Энергогазстрой» земельного участка под строительство магазина «О’кей». Об этом он не предупредил своего работодателя.
16.00 Участников процесса пригласили в зал.
16. 03 Судья обьявляет, что дело рассматривается по правилам первой инстанции.
16.05 Судья спрашивает имеются ли отводы к составу суда. У сторон возражений нет. Адвокат Зульфия Акбашева просит журналистов удалить из зала суда и разрешить им присутствовать только на оглашения решения. Представители мэрии и прокурор оставили этот вопрос на рассмотрение суда.
16.07 Судья разрешила СМИ присутствовать в зале - ходатайство адвокатов Филиппова отклонено. Адвокат бывшего чиновника заявил ходатайство требование об восстановление в должности заменить на требование "уволить по собственному желанию".
Представители мэрии и прокурор попросили время для того, чтобы ознакомиться с материалами. Суд это ходатайство удовлетворил - обьявлен перерыв на 15 минут.
16.12 Сам Александр Филиппов в суд так и не пришел.
16.24 Судебное заседание продолжается.
Представители администрации против заявленного требования, так как в соответствии с законом о противодействии коррупции, если работодатель не примет меры, административное наказание будет наложено на работодателя.
Прокурор считает, что ходатайство можно удовлетворить.
16.26 Суд его удовлетворяет.
16.27 Адвокаты Филиппова заявляют ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствии.
Представитель мэрии рассказал, что 1 августа Филиппов обратился в администрацию с просьбой уволить его по собственному желанию. Дата увольнения - 18 апреля.
16.30 Судья зачитывает материалы по делу.
16.41 Прокурор просит освободить его от участия в процессе, так как требование о восстановлении на работе изменено.
Судебная коллегия соглашается с этим ходатайством и прокурор удаляется из зала суда.
16.43 Представитель мэрии заявляет, что распоряжение об увольнении является законным. Требование об изменении формулировки увольнения с "в связи с утратой доверия " на "по собственному желанию " невозможным, так как в этом случае к ответственности привлекут самого главу администрации.
16.45 Представитель Филиппова отвечает на вопрос судьи о том, что входило в его полномочия.
Представитель мэрии уточнил, что Филиппов был "непосредственным" куратором земельных и имущественных отношений. - Абсолютно все документы проходили через куратора, говорит представитель администрации.
Судья: если бы не было подписи Филиппова, то подписал ли бы глава документ о выделении участка? Представитель мэрии ответил отрицательно.
Адвокат Филиппова напоминает, что все сроки по данному делу были пропущены. Также он говорит, что Ялалов был в курсе о том, что данный участок был выделен компании "Энергогазстрой".
17.00 Адвокат Филиппова говорит, Ялалов в 2014 году узнал о том, что данный земельный участок был выделен компании, которая принадлежит сестре Филиппова.
17.06 Судья: Знал ли Филиппов, подписывал это соглашение, что компания "Энергогазстрой" принадлежит его сестре?
Адвокат Филиппова отвечает утвердительно.
Зульфия Акбашева обращает внимание суда на то, что состав комиссии по урегулированию интересов был сформирован незаконно.
17.08 Свои доводы по данному делу представляет представитель администрации.
- Считаем, что срок нами абсолютно не пропущен, - говорит представитель мэрии.
- В администрации две комиссии, которые рассматривают разные вопросы. Та комиссия, которая рассматривала вопрос Филиппова, она занимается как раз таки вопросами по конфликту интересов, - говорит представитель мэрии.
Судья начала исследовать материалы гражданского дела - зачитываются документы о принятии Филиппова на работу, о составе его семьи, что Елена Горская - родная сестра Филиппова, является учредителем компании "Энергогазстрой" и другие документы.
18.00 Материалы дела изучили. Началась следующая стадия судебного процесса - прения.
В прения адвокат Филиппова попросил поменять формулировку увольнения с "уволен в связи с утратой доверия на "по собственному желанию"
Представитель мэрии попросил в удовлетворении этих требований отказать. - Прошу оставить в силе решение суда первой инстанции, - сказал представитель мэрии.
18.10 Суд удалился в совещательную комнату.
18.26 Вышли судьи.
18.24 Верховный суд отказал в удовлетворении иска Филиппова.