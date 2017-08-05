Новым вице-премьером правительства Башкирии стал Николай Хорошилов

На этом посту Хорошилов заменил Ильяса Мунирова, который по сообщению пресс-службы главы региона освобожден от должности вице-премьера в связи с переходом на другую работу. Муниров проработал на этом посту чуть более 8 месяцев. Николай Хорошилов, как и его предшественник будет курировать в правительстве вопросы строительства, архитектуры, градостроительства, транспорта, дорожного хозяйства, производства неметаллических минеральных продуктов, жилищно-коммунального хозяйства.
Справка
Николай Хорошилов родился в 1959 году в Ишимбае. Окончил Уфимский авиационный институт, трудовой путь начал инженером-конструктором Ишимбайского филиала Рубцовского машиностроительного завода. В разные годы работал на Бирском механическом заводе, возглавлял Бирское районное управление федеральной почтовой связи. Был директором ЗАО «Бирский производственный комбинат». С ноября 2005 года занимал пост главы администрации Бирского района и города Бирска впоследствии — главы администрации муниципального района Бирский район.