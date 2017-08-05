Новым вице-премьером правительства Башкирии стал Николай Хорошилов

На этом посту Хорошилов заменил Ильяса Мунирова, который по сообщению пресс-службы главы региона освобожден от должности вице-премьера в связи с переходом на другую работу. Муниров проработал на этом посту чуть более 8 месяцев. Николай Хорошилов, как и его предшественник будет курировать в правительстве вопросы строительства, архитектуры, градостроительства, транспорта, дорожного хозяйства, производства неметаллических минеральных продуктов, жилищно-коммунального хозяйства.