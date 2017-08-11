Управделами главы Башкирии переводится на работу в Крым

Руководитель управления делами главы Башкирии Андрей Трухан и его заместитель Иван Панкратов переводятся на работу в Крым, сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан». По данным источников издания, их новым местом работы станет Корпорация развития Республики Крым. В настоящее время Андрей Трухан находится в отпуске, который должен завершится в августе. После этого, по данным источника издания, Трухан должен переехать из Башкирии.