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Управделами главы Башкирии переводится на работу в Крым

11 августа 2017, 11:52
Андрей Трухан и его первый заместитель Иван Панкратов будут работать в Корпорации развития Республики Крым.

Руководитель управления делами главы Башкирии Андрей Трухан и его заместитель Иван Панкратов переводятся на работу в Крым, сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан». По данным источников издания, их новым местом работы станет Корпорация развития Республики Крым. В настоящее время Андрей Трухан находится в отпуске, который должен завершится в августе. После этого, по данным источника издания, Трухан должен переехать из Башкирии.

Андрей Трухан родился в 1973 году в Уфе. Образование получил в Уфимском государственном авиационном техническом университете. Позже окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт. С 1998 года по 2007 год работал директором ООО «Акваленд». Затем возглавлял ФГУ по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений бассейна реки Белой. С 2010 года руководил Управлением делами главы РБ.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Общество
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