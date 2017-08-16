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БашГУ теперь имеет право принимать комплексный экзамен для иностранцев

16 августа 2017, 11:07
Сдав экзамены в башкирском ВУЗе, иностранцы имеют право получить временное проживания и вид на жительство.

Башкирский государственный университет вошел в перечень учебных заведений, которые имеют право проводить комплексный экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщили в пресс-службе БашГУ.

Университет получил такое право, пройдя конкурсный отбор, который проводило министерство образования и науки РФ. ВУЗ отправлял заявку, содержащую описание опыта обучения русскому языку и тестирования иностранцев. Таким образом в БашГУ теперь можно сдать экзамены, и получить соответствующий сертификат для оформления права на работу, временное проживание в России и вид на жительство.

Всего в перечне организаций, которые имеют право проводить комплексный экзамен по русскому языку как иностранному, а также истории и основам законодательства РФ, оказалось 13 ВУЗов страны.

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#Новости#Злата Зукович#Общество
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