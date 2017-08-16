БашГУ теперь имеет право принимать комплексный экзамен для иностранцев

Университет получил такое право, пройдя конкурсный отбор, который проводило министерство образования и науки РФ. ВУЗ отправлял заявку, содержащую описание опыта обучения русскому языку и тестирования иностранцев. Таким образом в БашГУ теперь можно сдать экзамены, и получить соответствующий сертификат для оформления права на работу, временное проживание в России и вид на жительство.