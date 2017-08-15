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В Уфе на 10 дней перекроют улицу Заки Валиди

15 августа 2017, 09:30
Ограничение движения связано с ремонтом тепломагистрали.

Движение транспорта в Уфе закрыто по проезжей части ул. Заки Валиди в районе жилого дома №9 - до 24.00 часов 24 августа 2017 года. Работы проводятся в четыре этапа для того, чтобы провести ремонт без отключения горячей воды у потребителей. На сайте администрации города сообщается, что это позволит избежать полного и длительного перекрытия проезжей части улицы и поможет обеспечить максимально комфортное передвижение как для автолюбителей, так и для общественного транспорта.

На время закрытия движения по улице Валиди, движение маршрутов: 202, 226, 242, 249, 256, 262, 266, 290 будет перенесено на улицу Пушкина.

#Новости#Дмитрий Саламатин#Город
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