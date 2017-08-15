В Уфе на 10 дней перекроют улицу Заки Валиди

Движение транспорта в Уфе закрыто по проезжей части ул. Заки Валиди в районе жилого дома №9 - до 24.00 часов 24 августа 2017 года. Работы проводятся в четыре этапа для того, чтобы провести ремонт без отключения горячей воды у потребителей. На сайте администрации города сообщается, что это позволит избежать полного и длительного перекрытия проезжей части улицы и поможет обеспечить максимально комфортное передвижение как для автолюбителей, так и для общественного транспорта.