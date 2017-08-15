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Уфимец предстанет перед судом по обвинению в убийстве и разбойном нападении

15 августа 2017, 17:57
Убив друга тремя выстрелами, он угнал его машину, вывез тело и закопал.

Следственным комитетом Башкирии завершено расследование уголовного дела по обвинению 32-летнего жителя города Уфы в разбое, убийстве и незаконном обороте оружия, сообщили в следкоме.

По данным следствия, в августе 2014 года, когда мужчина узнал, что его знакомый продает автомобиль, он решил завладеть машиной, убив знакомого. В конце августа 2014 года злоумышленник предложил владельцу автомобиля поехать в Иглинский район под предлогом встретиться с покупателем.

- Оказавшись на месте, мужчина тремя выстрелами в голову убил владельца автомобиля и завладел автомашиной «Киа-Спектра», на которой скрылся с места происшествия, забрав тело с собой, - сообщили подробности преступления в следкоме. - На следующий день он продал автомобиль за 120 тысяч рублей, а тело хранил несколько дней, позже преступник вывез его на окраину и закопал.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

#Новости#Дмитрий Саламатин#Происшествия
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