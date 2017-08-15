Уфимец предстанет перед судом по обвинению в убийстве и разбойном нападении

- Оказавшись на месте, мужчина тремя выстрелами в голову убил владельца автомобиля и завладел автомашиной «Киа-Спектра», на которой скрылся с места происшествия, забрав тело с собой, - сообщили подробности преступления в следкоме. - На следующий день он продал автомобиль за 120 тысяч рублей, а тело хранил несколько дней, позже преступник вывез его на окраину и закопал.