Сегодня стартует Кубок Башкирии по хоккею

Сегодня в 19:00 уфимского времени "Салават Юлаев" сыграет с “Адмиралом” свой первый матч на Кубке Республики Башкортостан, который проходит на “Уфа-Арене” по 18 августа.
Ранее в межсезонье “юлаевцы” выиграли Кубок Губернатора Нижегородской области. Всего этим летом “Салават” провел шесть матчей, из которых выиграл пять, сообщается на сайте клуба. Отметим, что независимо от результата матча будет назначено пять минут дополнительного игрового времени.
Вот расписание игр “юлаевцев” на Кубке Республики Башкортостан (уфимское время):
15 августа 19:00 «Салават Юлаев» - «Адмирал» / прямая трансляция БСТ
16 августа 19:00 «Салават Юлаев» - «Нефтехимик» / прямая трансляция БСТ, КХЛ ТВ
18 августа 19:00 «Салават Юлаев» - «Лада» / прямая трансляция БСТ
Интересно заметить, что именно с “Адмиралом” наша команда проведет первый официальный матч нового сезона - 22 августа, спустя всего четыре дня после Кубка Республики Башкортостан команды скрестят клюшки на “Уфа-Арене”.