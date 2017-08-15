Сегодня стартует Кубок Башкирии по хоккею

Ранее в межсезонье “юлаевцы” выиграли Кубок Губернатора Нижегородской области. Всего этим летом “Салават” провел шесть матчей, из которых выиграл пять, сообщается на сайте клуба. Отметим, что независимо от результата матча будет назначено пять минут дополнительного игрового времени.