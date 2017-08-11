Стало известно, на какие товары жители Уфы тратят больше всего денег

Пользователи Avito в Уфе больше всего интересовались товарами для дома и дачи и бытовой электроникой, а меньше всего – предметами для хобби, отдыха и личными вещами, сообщают аналитики сайта.
Самые низкие цены отмечены в наиболее популярных разделах. Так, на личные вещи со средней ценой в 2 310 рублей пришлось 27,8% общего спроса, на товары для хобби и отдыха (6 890 рублей) – 9,4%, на бытовую электронику (7 460 рублей) – 29,8%, на товары для дома и дачи (13 840 рублей) – 33%.
Кроме того, Уфа во II квартале стала четвертым городом по уровню цен на товары общего спроса. В крупных городах, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Ростова, эти товары стоят в среднем меньше, чем по России в целом.
Среди популярных товаров на Avito в Уфе, по сравнению со средней ценой по всей России, дороже всего стоила мужская одежда, а дешевле всего – товары для школы.
Среди товаров для детей самыми дорогими стали коляски и детская мебель.