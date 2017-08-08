После трагедии в Угузево Ялалов велел проверить пожарные датчики в Уфе

Ялалов подчеркнул, что в Уфе ситуация по пожаров улучшается. В этом году в городе произошло 369 пожаров. За аналогичный период прошлого года их было 390. Самое главное, по его словам, - то, что на 42 процента сократилось количество погибших в пожарах. В этом году их 15.