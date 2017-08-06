Владимир Путин публично поддержал предложения мэра Уфы Ирека Ялалова

В ходе заседания Совета Ирек Ялалов заострил внимание участников заседания на соответствии предлагаемых решений климатическим условиям территорий, практичности их дальнейшего содержания.
- Перед тем, как приехать в Киров, я просмотрел дизайн-проекты, которые нам предлагают для реализации на ближайшие пять лет. Буквально пяти минут хватило, чтобы понять, что все проекты, подготовленные молодыми специалистами, которые, в основном, опираются на опыт европейских городов в области архитектуры и дизайна, абсолютно не приемлемы для города Уфы, - отметил сити – менеджер.
Ирек Ялалов выразил мнение, что предлагаемые проекты не учитывают важного факта – Россия на большей своей территории имеет холодный климат. В Уфе, к примеру, отопительный сезон в среднем длится 220 дней.
Если мы посмотрим эти проекты для наших дворовых территорий, то увидим, что они не выдерживают никакой критики в части зимней уборки и содержания города. Это я отмечаю для того, уважаемые коллеги, чтобы мы в данном случае «спустились на землю». Украшать наши города нужно, но стоит обратить внимание на опыт таких стран, как Финляндия, Швеция, Норвегия, северная часть Канады, Аляска
, - высказал предложение Ирек Ялалов. - Там качественное благоустройство, но предельно лаконичное, которое ближе нашему российскому климату и менталитету. Многие молодые архитекторы в беседах с нами говорят о том, что в таком случае во многих конкурсах проектов эти идеи не пройдут, и чтобы сделать себе имя, нужна именно средиземноморская направленность, такой запрос. Замечу, опять же, что по сравнению с итальянскими городами в Уфе даже квадратный метр содержания газона обходится в 10 раз дороже.
В этой связи Ирек Ялалов обратился с просьбой к коллегам на федеральном уровне, в частности, к минстрою России, учитывать такие моменты и при проведении конкурсов помнить о суровой российской зиме.
- Очень правильное замечание. Конечно, все, что мы делаем, должно соответствовать нашему климату. Быть современным, но практичным, что совершенно очевидно. Разумеется, присоединяюсь к этому замечанию. Это очень важно,
- подчеркнул Владимир Путин.
Стоит отметить, что глава администрации Уфы вошел в обновленный состав президиума Совета при президенте России по развитию местного самоуправления.