Владимир Путин публично поддержал предложения мэра Уфы Ирека Ялалова

, - высказал предложение Ирек Ялалов. - Там качественное благоустройство, но предельно лаконичное, которое ближе нашему российскому климату и менталитету. Многие молодые архитекторы в беседах с нами говорят о том, что в таком случае во многих конкурсах проектов эти идеи не пройдут, и чтобы сделать себе имя, нужна именно средиземноморская направленность, такой запрос. Замечу, опять же, что по сравнению с итальянскими городами в Уфе даже квадратный метр содержания газона обходится в 10 раз дороже.