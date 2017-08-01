mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Ялалов поручил сократить затраты на ЖКУ для школ, детсадов и больниц Уфы

1 августа 2017, 09:08
Глава администрации Уфы Ирек Ялалов возмутился тем, что социальные учреждения Уфы переплачивают за коммунальные услуги. Он назвал это "вакханалией" и поручил провести тотальную проверку приборов учета. Если руководители не исполнять это поручение, он пригрозил им увольнением.

Как пояснил сегодня Ялалов на утренней оперативке, многие учреждения оплачивают счета за коммуналку по нормативным показателям, а не по фактическим затратам. Из-за этого счета за коммуналку выходят намного больше. В связи с этим он поручил проработать юридический алгоритм оплаты за ЖКУ.

- Если это вакханалия будет продолжаться, то вплоть до увольнения (руководителей учреждений - прим.ред.), - заявил Ялалов. - Что за подход такой? Муниципалитет все оплатит? По некоторым учреждениям в 2-3 раза возросли затраты. При том что отопительный сезон был короче. У нас что стены картонные стали?

Разобраться с оплатой ЖКУ Ялалов поручил до 1 сентября.

Материалы по теме
Ирек Ялалов предложил вернуться к эпохе Советского союзаЯлалов о реакции жителей Уфы на ремонт дорог: истерик больше не наблюдаетсяЯлалов о погоде в Уфе: природа за полгода отдала то, что не давала три года
#Новости#Ирек Ялалов#ЖКХ Уфы#Рустэм Башкирцев#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Сегодня, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Сегодня, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Сегодня, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Сегодня, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Сегодня, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Сегодня, 13:48