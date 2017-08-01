Ялалов поручил сократить затраты на ЖКУ для школ, детсадов и больниц Уфы

Как пояснил сегодня Ялалов на утренней оперативке, многие учреждения оплачивают счета за коммуналку по нормативным показателям, а не по фактическим затратам. Из-за этого счета за коммуналку выходят намного больше. В связи с этим он поручил проработать юридический алгоритм оплаты за ЖКУ.
- Если это вакханалия будет продолжаться, то вплоть до увольнения (руководителей учреждений - прим.ред.), - заявил Ялалов. - Что за подход такой? Муниципалитет все оплатит? По некоторым учреждениям в 2-3 раза возросли затраты. При том что отопительный сезон был короче. У нас что стены картонные стали?
Разобраться с оплатой ЖКУ Ялалов поручил до 1 сентября.