Ялалов поручил сократить затраты на ЖКУ для школ, детсадов и больниц Уфы

- Если это вакханалия будет продолжаться, то вплоть до увольнения (руководителей учреждений - прим.ред.), - заявил Ялалов. - Что за подход такой? Муниципалитет все оплатит? По некоторым учреждениям в 2-3 раза возросли затраты. При том что отопительный сезон был короче. У нас что стены картонные стали?