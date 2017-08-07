Путин поддержал речь Ялалова: случайность или знак одобрения?

Напомним, в ходе заседания Совета Ирек Ялалов заострил внимание участников на соответствии предлагаемых решений климатическим условиям территорий, практичности их дальнейшего содержания. Проблема не нова, особенно учитывая «снежный апокалипсис», который пережила башкирская столица минувшей зимой и шквал критики в связи с этим в адрес самого мэра.
- Перед тем, как приехать в Киров, я просмотрел дизайн-проекты, которые нам предлагают для реализации на ближайшие пять лет. Буквально пяти минут хватило, чтобы понять, что все проекты, подготовленные молодыми специалистами, которые, в основном, опираются на опыт европейских городов в области архитектуры и дизайна, абсолютно не приемлемы для города Уфы, - отметил сити – менеджер.
Ирек Ялалов выразил мнение, что предлагаемые проекты не учитывают важного факта – Россия на большей своей территории имеет холодный климат и в таком случае не стоит опираться на опыт Финляндии, Аляски, Норвегии.
В этой связи Ирек Ялалов обратился с просьбой к коллегам на федеральном уровне, в частности, к минстрою России, учитывать такие моменты и при проведении конкурсов помнить о суровой российской зиме.
Путин речь Ялалова поддержал.
Очень правильное замечание. Конечно, все, что мы делаем, должно соответствовать нашему климату. Быть современным, но практичным, что совершенно очевидно. Разумеется, присоединяюсь к этому замечанию. Это очень важно.
Мнение общественности по поводу выступления Ирека Ялалова распределилось.
Рустем Ахмадинуров, депутат, руководитель дирекции Школы российской политики в Школе Российской политики:
- Тут важны три момента: во-первых, Ялалов выступил компетентно и профессионально, во-вторых, держался очень свободно и солидно (почти как у себя на оперативках), в-третьих, ВВП слушал, а позже публично поддержал его главный тезис. Вывод — Ялалов, сохранив свою должность в непростой зимне-весенний период, несмотря на критику, а теперь и удачно выступив перед Президентом страны становится не просто обычным Мэром города, а публичной политической фигурой (а не просто хозяйственником) и претендует на особую роль в постхамитовский период...
Политолог Алексей Трегубов:
- Удачное выступление Ялалова перед ВВП и явная его интонационная поддержка поставила если не точку, то запятую в аппаратных попытках администрации главы Башкирии «снять» Ирека Ялалова. Запоминающаяся личная фактура уфимского градоначальника, уверенность и деловитость, которую он излучает, готовность идти напеперекор стихийным трендам - редкий для нынешних времен сигнал из Башкирии.
Сейчас и добросовестные эксперты, и наемные тролли и эксперты главы Башкирии пытаются обесценить произошедшее в Кирове, зубоскаля над якобы узким вопросом, который поднял на федеральном мероприятии уфимский мэр. Но они намеренно упускают главное - само участие Ялалова на масштабном мероприятии, на котором случайности хорошо продумываются. Неужели кто-то ждет, что глава государства должен подойти к мэру Уфы, пожать ему руку и, строго глядя в объектив телекамеры, сказать: "Отстаньте от Ялалова!"? Выступление Ялалова в Кирове показало, что глава столицы Башкирии - энергичный, системный, самое главное, воспринятый системой игрок, имеющий свойства бегуна на дальные дистанции.
Политолог Дмитрий Михайличенко:
- Безусловно, это не случайность, а согласованное с протокольной службой выступление. Уфимский сити-менеджер Ирек Ялалов активен на федеральном уровне и обычно предлагает здравые инициативы. Не удивительно, что ему предоставили возможность выступить перед президентом. Безусловно, это свидетельствует о его уровне профессионализма, а вот фактор т.н. «поддержки» Путиным я бы не стал преувеличивать. На мой взгляд, эта поддержка носит ситуативный и даже внешний характер, но и она (учитывая особенности нашей политическую системы и ручной режим управления) способна добавить Ялалову авторитета среди коллег – руководителей других городов.