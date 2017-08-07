Путин поддержал речь Ялалова: случайность или знак одобрения?

- Безусловно, это не случайность, а согласованное с протокольной службой выступление. Уфимский сити-менеджер Ирек Ялалов активен на федеральном уровне и обычно предлагает здравые инициативы. Не удивительно, что ему предоставили возможность выступить перед президентом. Безусловно, это свидетельствует о его уровне профессионализма, а вот фактор т.н. «поддержки» Путиным я бы не стал преувеличивать. На мой взгляд, эта поддержка носит ситуативный и даже внешний характер, но и она (учитывая особенности нашей политическую системы и ручной режим управления) способна добавить Ялалову авторитета среди коллег – руководителей других городов.