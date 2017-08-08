Ирек Ялалов своим подчиненным: Я с вас не слезу!

Выступая с докладом, Хаффазова сообщила, что начало учебного года в школах Уфы в этом году начнется 4 сентября. Минобразования республики из-за праздника Курбан-байрам предоставило школам возможность самим выбирать, когда проводить торжественные линейки - 2 или 4 сентября. Однако в мэрии Уфы все решили за школы. Как пояснила Хаффазова, 4 сентября было выбрано, так как весь сентябрь в школах будет пятидневка, в 2 сентября - выходной. Однако Ирека Ялалова такое самоуправство категорически не устроило.
- А с народом кто-то посоветовался? - возмутился глава администрации. - Вы что, руководитель муниципалитета, такие заявления громкие с трибуны делать? Еще дополнительно проработайте с министерством образования,с родительскими комитетами. А когда школы открывать будем? Тоже 4 сентября?
Также Ялалов раскритиковал Хаффазову за то, что родители школьников продолжают жаловаться на поборы. Проблема, по его словам, в директорах школ, которые "стали великие", но ответственность за все, по его мнению, всего равно несет начальник управления образования.
- Это недоработка ваша личная, - заявил Ялалов Хаффазовой. - Давно заметил, что некоторые руководители у нас стали великие. Каждый суслик - агроном!
Ялалов подчеркнул, что школы не имеют никакого права требовать с родителей деньги. Доходы, по его словам, у всех родителей разные, поэтому собирать какие-то фиксированные суммы директора не должны. Еще одной проблемой является то, что деньги в школьные фонды собираются, а куда они уходят непонятно. Так, например, за услуги ЖКХ, многие школы, как сообщил Ялалов, не платят.
Помимо этого Ялалов раскритиковал доклад за то, что он не отражает реальную ситуацию по подготовке школ к учебному году.
- Свои картинки, пиктограммы оставьте, - заявил он. - Мне ваши самоотчеты не нужны. Где фотографии ремонта школ?
В завершении Ялалов обратился ко всем чиновникам, курирующим сферу образования в городе и велел им тщательнее подходить к исполнении своих обязанностей.
- Я с вас не слезу! - заявил он подчиненным.