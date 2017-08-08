Ирек Ялалов своим подчиненным: Я с вас не слезу!

Выступая с докладом, Хаффазова сообщила, что начало учебного года в школах Уфы в этом году начнется 4 сентября. Минобразования республики из-за праздника Курбан-байрам предоставило школам возможность самим выбирать, когда проводить торжественные линейки - 2 или 4 сентября. Однако в мэрии Уфы все решили за школы. Как пояснила Хаффазова, 4 сентября было выбрано, так как весь сентябрь в школах будет пятидневка, в 2 сентября - выходной. Однако Ирека Ялалова такое самоуправство категорически не устроило.