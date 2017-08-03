Уфимец одержал победу на чемпионате Hearthstone по киберспорту

Уфимец Марат Ханов, выступавший в дисциплине Hearthstone, сумел показать свое превосходство над оппонентами и одержал безоговорочную победу, он получил памятную медаль и планшет iPad Air. Нам удалось пообщаться с победителем и задать ему несколько вопросов о заслуженной победе, киберспорте в столице Башкирии.
- Сколько ты уже играешь в HS?- В Hearthstone я играю с весны 2014 года, то есть, уже более трех лет. За это время я бросал игру на пару месяцев, но потом вновь возвращался. На самом деле, в основном, из-за HS Cafe. В нашем сообществе много интересных людей и приятная общая атмосфера, и этого уже достаточно, чтобы не бросать игру.
- Трудно было попасть на URAL GEEK CAMP?
- На Ural Geek Camp приглашенных игроков отбирали инкиперы таверн Hearthstone Cafe каждого города. Мне предложили, я сразу согласился, ведь это гора интересных возможностей и помимо турнира.
Hearthstone — коллекционная карточная онлайн-игра по мотивам вселенной Warcraft, разработанная компанией Blizzard Entertainment и распространяемая по модели free-to-play. Игра была выпущена для персональных компьютеров 11 марта 2014 года.
- Это твоя первая крупная победа?
- Да, первая победа такого рода. Я почти никогда не участвую в турнирах вне Hearthstone Cafe Уфы (где за все время сумал занять все возможные места). Однажды удалось поучаствовать в Битве Таверн и занять там третье место.
- Во что еще играешь кроме HS?
- Из онлайн-игр кроме HS играю в Гвинт. Куда более серьезная и сложная игра, потому что от случайностей исход зависит гораздо меньше. Но из-за этого местами скучная.
- Посоветуй что-нибудь новичкам?
- Не скажу ничего нового, но, на мой взгляд, многие новички избегают этого простого правила. Чтобы как можно быстрее влиться в мету, не стоит распыляться на десять неполноценным колод сразу. Лучше выбрать одну и тратить всю заработанную пыль на ее создание и собирать следующую, только когда первая будет готова.
- Как ты считаешь, киберспорт в Уфе развивается?
- Киберспорт в Уфе развивается... но не так, как мог бы. Беда в том, что множество людей на собственном энтузиазме делают очень много для киберспорта, но их стремления материально поддерживаются только из их же кармана. Нет и не было официальных турниров от Федерации Киберспорта по большинству признанных киберспортивных дисциплин, хотя в других городах они проводятся. Пока все потуги этих организаторов не начнут поддерживаться официально, киберспорт в Уфе так и останется каким-то слаборазвитым локальным движением.
- Слышал ли ты о недавнем скандале с уфимским киберспортсменом Уфенком (подробнее о скандале - здесь)? Что думаешь об этом?
- Считаю, что Уфенок нарушил правила и получил заслуженное наказание.
- Можешь ли ты что-то предложить для развитию киберспорта в Уфе?
- Для самого эффективного развития кибеспорта в Уфе, предлагать что-то должен не я, а власти города. С официальной поддержкой, киберсобытиями, мы сможем выйти на новый уровень. Потому что это как подготовка плодородной почвы. На ней все будет расти гораздо лучше, чем сейчас. Хотелось бы видеть "киберспортивный уголок" во время различных праздников и фестивалей.
Справка
Hearthstone: Heroes of Warcraft — карточная онлайн-игра по мотивам вселенной WarCraft. Компания Blizzard анонсировала свою новую игру на выставке Penny Arcade Expo (PAX) 22 марта 2013 года. С 16 августа 2013 года игра находится в состоянии закрытого бета-тестирования среди игроков Южной и Северной АмерикиПо материалам киберспортивного портала CyberSport.ru