Уфимец одержал победу на чемпионате Hearthstone по киберспорту

- Киберспорт в Уфе развивается... но не так, как мог бы. Беда в том, что множество людей на собственном энтузиазме делают очень много для киберспорта, но их стремления материально поддерживаются только из их же кармана. Нет и не было официальных турниров от Федерации Киберспорта по большинству признанных киберспортивных дисциплин, хотя в других городах они проводятся. Пока все потуги этих организаторов не начнут поддерживаться официально, киберспорт в Уфе так и останется каким-то слаборазвитым локальным движением.