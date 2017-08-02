Эксперт: «Курск» затонул из-за случайности в ходе испытания «ШКВАЛа»

Очертания пробоины на «Курске» тоже вызывает интерес. Это вогнутое отверстие, будто от предмета в форме цилиндра, вошедшего с боковой части под углом, рассказал Антипов «Новым известиям». Создается впечатление, что предмет, который пробил корпус АПЛ, передвигался практически параллельно и догонял подлодку. В процессе входа в судно он вызывал механические повреждения по пути своего перемещения, но взрывом это не закончилось. Также в повреждении отмечены следы высокой температуры, буквально оплавившей металл АПЛ. Эксперт предполагает, что подобные повреждения мог нанести только предмет в форме пули, находящийся в тот период в одной акватории с «Курском». Речь о супер-торпеде «ШКВАЛ», которую планировали продемонстрировать на учениях. Антипов полагает, что после старта ракета отрекошетила от неизвестной цели и направилась к «Курску». Капитан подлодки в этой ситуации принял единственное возможное решение и опустил АПЛ на дно во избежание столкновения. Но из-за недостаточной скорости столкновение случилось, что привело к гибели подлодки. По мнению Антипова, гибель «Курска» стала следствием несчастного случая в ходе испытаний нового оружия. В этом случае возникает вопрос, а могли ли ВМФ РФ спасти экипаж?