Эксперт: «Курск» затонул из-за случайности в ходе испытания «ШКВАЛа»

В преддверии 17-й годовщины со дня гибели подлодки, издание «Новые известия» пообщалось с независимым техническим экспертом Юрием Антиповым. У него есть немало вопросов, на которые официальное расследование так и не смогло предоставить ответы. Причина гибели «Курска» по версии Генпрокуратуры РФ и Министерства обороны РФ – взрыв одной торпеды старого образца, расположенной в носовом отсеке подлодки. Это привело к пожару, а затем к взрыву еще нескольких торпед, которые находились в том же месте.
Кроме этой версии, также брали в расчет и внешнее вмешательство двух подлодок военной флотилии США, находящихся вблизи «Курска» в момент катастрофы. Однако эксперты не поддержали эту точку зрения, поскольку на американских судах характерных повреждений не выявили, хотя в норвежских ремонтных доках они появились спустя неделю после гибели российской подлодки. Обычно такое расстояние неповрежденные подлодки проходят за пару дней.
Также торпедирование «Курска» другими подлодками вызывает сомнение, считает Антипов. Эксперты пришли к выводу, что пробоины на «Курске» никак не могли возникнуть по причине атаки боевой торпедой. Есть еще данные сейсмологов, которые зафиксировали не один, а два толчка до решающего взрыва торпед в носовом отсеке российской атомной подлодки. Беря за основу эти сведения, Антипов отмечает, что взрывы не были большой мощности и никак не могли быть торпедами, которые размещены на подлодке.
Очертания пробоины на «Курске» тоже вызывает интерес. Это вогнутое отверстие, будто от предмета в форме цилиндра, вошедшего с боковой части под углом, рассказал Антипов «Новым известиям». Создается впечатление, что предмет, который пробил корпус АПЛ, передвигался практически параллельно и догонял подлодку. В процессе входа в судно он вызывал механические повреждения по пути своего перемещения, но взрывом это не закончилось. Также в повреждении отмечены следы высокой температуры, буквально оплавившей металл АПЛ. Эксперт предполагает, что подобные повреждения мог нанести только предмет в форме пули, находящийся в тот период в одной акватории с «Курском». Речь о супер-торпеде «ШКВАЛ», которую планировали продемонстрировать на учениях. Антипов полагает, что после старта ракета отрекошетила от неизвестной цели и направилась к «Курску». Капитан подлодки в этой ситуации принял единственное возможное решение и опустил АПЛ на дно во избежание столкновения. Но из-за недостаточной скорости столкновение случилось, что привело к гибели подлодки. По мнению Антипова, гибель «Курска» стала следствием несчастного случая в ходе испытаний нового оружия. В этом случае возникает вопрос, а могли ли ВМФ РФ спасти экипаж?