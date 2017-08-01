Мэр Уфы поручил начать приватизацию дворов в городе

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов поручил начать масштабную работу по приватизации придомовых территорий. Поручение своим подчиненным о первичной проработке вопроса он дал сегодня на утренней оперативке. Все дворы планируется передать в собственность жителей.
- Ряд городов уже провели это, с коллегами я разговаривал, ничего страшного в этом нету, - отметил Ялалов. - Надо передавать дворы жителям. Только таким образом можно воспитывать чувство собственников. Если двор не принадлежит де-юре жителям, обо всем остальном говорить не приходится.
Напомним, о планах по приватизации дворов в администрации города заявили еще в 2014 году. Проекты межевания чиновники обещали провести через публичные слушания и полностью согласовать с жильцами.