mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Мэр Уфы поручил начать приватизацию дворов в городе

1 августа 2017, 09:45
Ирек Ялалов считает, что это поможет улучшить состояние придомовых территорий.

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов поручил начать масштабную работу по приватизации придомовых территорий. Поручение своим подчиненным о первичной проработке вопроса он дал сегодня на утренней оперативке. Все дворы планируется передать в собственность жителей.

- Ряд городов уже провели это, с коллегами я разговаривал, ничего страшного в этом нету, - отметил Ялалов. - Надо передавать дворы жителям. Только таким образом можно воспитывать чувство собственников. Если двор не принадлежит де-юре жителям, обо всем остальном говорить не приходится.

Напомним, о планах по приватизации дворов в администрации города заявили еще в 2014 году. Проекты межевания чиновники обещали провести через публичные слушания и полностью согласовать с жильцами.

Материалы по теме
Ялалов поручил сократить затраты на ЖКУ для школ, детсадов и больниц УфыИрек Ялалов - дорожникам: Не надо бояться, когда люди возмущаютсяИрек Ялалов вошел в первую тройку лучших мэров России
#Новости#Ирек Ялалов#Уфа#Приватизация земли#Рустэм Башкирцев#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Сегодня, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Сегодня, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Сегодня, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Сегодня, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Сегодня, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Сегодня, 13:48