Мэр Уфы поручил начать приватизацию дворов в городе

- Ряд городов уже провели это, с коллегами я разговаривал, ничего страшного в этом нету, - отметил Ялалов. - Надо передавать дворы жителям. Только таким образом можно воспитывать чувство собственников. Если двор не принадлежит де-юре жителям, обо всем остальном говорить не приходится.