Ирек Ялалов вошел в первую тройку лучших мэров России

Отмечается, что мэр города сумел обратить внимание общественности и элит на хроническое недофинансирование муниципалитета Уфы. После публичной полемики с министерством финансов республики были инициированы поправки в закон об установлении новых нормативов начислений налогов в бюджеты республиканского и муниципального уровня, которые начнут действовать с 1 января 2018 года. Так, муниципалитеты смогут оставлять у себя дополнительные пять процентов от сбора налога на имущество организаций.