Ирек Ялалов вошел в первую тройку лучших мэров России

Сити-менеджер Уфы Ирек Ялалов вошел в тройку лучших в национальном рейтинге мэров, который составляется в центре информационных коммуникаций «Рейтинг». На первом место оказался мэр Москвы Сергей Собянин, на втором - глава Белгорода Константин Полежаев.
Отмечается, что мэр города сумел обратить внимание общественности и элит на хроническое недофинансирование муниципалитета Уфы. После публичной полемики с министерством финансов республики были инициированы поправки в закон об установлении новых нормативов начислений налогов в бюджеты республиканского и муниципального уровня, которые начнут действовать с 1 января 2018 года. Так, муниципалитеты смогут оставлять у себя дополнительные пять процентов от сбора налога на имущество организаций.
Также на рейтинг повлияли предложения Ирека Ялалова по изменению на федеральном уровне порядка предоставления дополнительных выплат молодым семьям на покупку квартир. 800 семей получили дополнительные социальные выплаты при рождении или усыновлении ребенка.
Многие эксперты и блогеры обратили внимание на то, что серия стримов, которые провел мэр Уфы повысили уровень доверия к нему. Укрепляют высокие позиции в «Национальном рейтинге» успешность переговоров с республиканским Минфином, укрепление положения перед лицом федерального центра и региональных элит, и рост личной популярности.
Проект «Национальный рейтинг» (до июля 2015г. — «Народный рейтинг») образован в 2014 году и специализируется на выяснении отношения населения и экспертного сообщества к региональной власти. Как сообщается на официальном сайте рейтинга, Преимущественно пул экспертов ЦИК «Рейтинг» составляют политологи, политтехнологи, социологи, экономисты, политические и общественные деятели, депутаты всех уровней, руководители СМИ, журналисты и блогеры, политические обозреватели, руководители и ведущие преподаватели ВУЗов, гражданские активисты, бизнесмены.