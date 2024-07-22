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Приватизация земли

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2024
В Правительстве Башкирии нашли подлог
22 июля, 09:02
В Башкирии за три года намерены продать 11 госпредприятий
16 мая, 04:34
2023
Важно заявление для участников СВО сделали власти Башкирии
В Минземлеимущества региона уточнили список наград, необходимых для получения земельных участков.
27 ноября 2023, 04:47
2019
В Башкирии признали виновным экс-главу сельсовета, подделавшего документы на землю
17 января 2019, 04:28
2017
Мэр Уфы поручил начать приватизацию дворов в городе
1 августа 2017, 04:45

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