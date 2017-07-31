В Уфе осудили бывшего инспектора колонии, который торговал наркотиками

Бывший младший инспектор отдела охраны УФСИН в декабре 2016 года вступил в сговор с неустановленным лицом о сбыте наркотических средств через мессенджер, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Сообщники распределили между собой функции по снабжению наркотическим средством, по контролю за расчетами и оборудованию мест «закладок».