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В Уфе осудили бывшего инспектора колонии, который торговал наркотиками

31 июля 2017, 15:12
Он отправится в исправительную колонию строгого режима на 6,5 лет.

Бывший младший инспектор отдела охраны УФСИН в декабре 2016 года вступил в сговор с неустановленным лицом о сбыте наркотических средств через мессенджер, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Сообщники распределили между собой функции по снабжению наркотическим средством, по контролю за расчетами и оборудованию мест «закладок».

15 февраля в одном из частных магазинов Уфы инспектора задержали. При себе у него имелось вещество, полученное ранее от неустановленного лица, содержащее в своем составе наркотические средства. Вещество массой 0,82 грамма было изъято.

Суд приговорило его к 6,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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