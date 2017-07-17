В Уфе четыре кооператива незаконно собрали 68 миллионов на жилье

- Да, действительно, денежные средства привлекались посредством ЖСК в связи с тем, что изначально дома реализовывались через кооперативы, на тот момент данный способ привлечения полностью соответствовал закону, - сообщили в СУ-10. - Так что злого умысла у СУ-10 в этом не было. На настоящий момент два из указанных дома заселены, два в стадии отделки, сдаем в этом году. Таким образом, все наши покупатели не останутся без жилья.