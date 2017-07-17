В Уфе четыре кооператива незаконно собрали 68 миллионов на жилье

В прокуратуре Башкирии сообщили, что четыре жилищно-строительных кооператива: «Союзный», «Союзный 12/1», «Союзный 12/2» и «Союзный 13/2» в Уфе с 2016 года получили от граждан и организаций более 69 млн руб в качестве паевых взносов на строительство многоквартирных домов в микрорайоне Затон, но сделали это незаконно.
- В соответствии с законодательством жилищно-строительные кооперативы вправе осуществлять данную деятельность, только если являются застройщиками, - пояснили в прокуратуре. - В действительности здание возводилось застройщиком ООО «Группа компаний СУ-10», с которым у кооперативов были заключены договоры инвестирования. Таким образом, денежные средства граждан поступали строительной фирме через посредника-инвестора. Такая схема позволила застройщикам уклониться от исполнения законодательства о долевом строительстве жилья, в частности, о страховании ответственности перед дольщиками.
После доследственных проверок прокуратура района возбудила четыре уголовных дела в отношении руководителей кооперативов по ч. 1 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в крупном размере).
- Да, действительно, денежные средства привлекались посредством ЖСК в связи с тем, что изначально дома реализовывались через кооперативы, на тот момент данный способ привлечения полностью соответствовал закону, - сообщили в СУ-10. - Так что злого умысла у СУ-10 в этом не было. На настоящий момент два из указанных дома заселены, два в стадии отделки, сдаем в этом году. Таким образом, все наши покупатели не останутся без жилья.