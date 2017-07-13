В Башкирии мужчина зарубил топором пару и закопал их тела у реки

Через полтора месяца мужчина пришел в полицию с явкой с повинной. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года. Суд взыскал со злоумышленника миллион рублей в пользу родственников погибшей в качестве компенсации морального вреда.