В Башкирии мужчина зарубил топором пару и закопал их тела у реки

32-летний житель Мечетлинского района признан виновным по статье «Убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В июле 2016 года поссорился со своим собутыльником, а когда тот уснул, ударил его топором по голове. Потерпевший скончался и тогда убийца также топором убил спящую сожительницу потерпевшего.
Тела погибших он перевез к берегу руки Ик, где закопал трупы. Вещи со следами крови и топорища убийца сжег в печи, а топор выкинул в озеро.
Через полтора месяца мужчина пришел в полицию с явкой с повинной. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года. Суд взыскал со злоумышленника миллион рублей в пользу родственников погибшей в качестве компенсации морального вреда.