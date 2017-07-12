В Уфе 31-летний монтажник-высотник сорвался с крыши

11 июля 31-летний рабочий упал с четырехметровой высоты на крышу технического этажа на строительной площадке на Комарова, 8, сообщили в Службе спасения 112.
Для эвакуации монтажника-высотника вниз потребовалась помощь спасателей. Сотрудники спасательной службы оказали пострадавшему первую помощь и при помощи альпинистского снаряжения спустили его с технического этажа на крышу дома, откуда и транспортировали вниз.
Скорая доставила пострадавшег в городскую клиническую больницу №21. Сейчас выясняются причины и обстоятельства случившегося.