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В Уфе 31-летний монтажник-высотник сорвался с крыши

12 июля 2017, 10:58
Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

11 июля 31-летний рабочий упал с четырехметровой высоты на крышу технического этажа на строительной площадке на Комарова, 8, сообщили в Службе спасения 112.

Для эвакуации монтажника-высотника вниз потребовалась помощь спасателей. Сотрудники спасательной службы оказали пострадавшему первую помощь и при помощи альпинистского снаряжения спустили его с технического этажа на крышу дома, откуда и транспортировали вниз.

Скорая доставила пострадавшег в городскую клиническую больницу №21. Сейчас выясняются причины и обстоятельства случившегося.

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