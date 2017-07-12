В Уфе 31-летний монтажник-высотник сорвался с крыши

Для эвакуации монтажника-высотника вниз потребовалась помощь спасателей. Сотрудники спасательной службы оказали пострадавшему первую помощь и при помощи альпинистского снаряжения спустили его с технического этажа на крышу дома, откуда и транспортировали вниз.