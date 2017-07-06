mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии ограбление попало в объектив видеокамеры

6 июля 2017, 12:39
Грабитель несколько минут позировал перед видеокамерой, пока не понял, что его снимают.

В башкирском Сибае двое мужчин ограбили офис микрозаймов, добычей преступников стали восемь тысяч рублей и два сотовых телефона. Опознать подозреваемых помогла видеозапись с камеры наблюдения, крупным планом снимавшая, как преступник угрожает продавцу и забирает деньги. Курьёз в том, что мужчина очень старался не оставить отпечатков пальцев, но при этом не заметил камеру слежения, висящую в метре от него.

- По факту разбоя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 162 УК РФ. Подозреваемый находится под арестом, — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.

#Новости#Константин Климов#Происшествия#Видео
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48