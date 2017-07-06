В Башкирии ограбление попало в объектив видеокамеры

В башкирском Сибае двое мужчин ограбили офис микрозаймов, добычей преступников стали восемь тысяч рублей и два сотовых телефона. Опознать подозреваемых помогла видеозапись с камеры наблюдения, крупным планом снимавшая, как преступник угрожает продавцу и забирает деньги. Курьёз в том, что мужчина очень старался не оставить отпечатков пальцев, но при этом не заметил камеру слежения, висящую в метре от него.